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Hadise suskunluğunu bozdu. 40 milyon TL'lik yalı bilmecesi çözüldü 

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra yeniden Rıza Sarraf ile anılmaya başlayan Hadise'nin Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı aldığı iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile yemekte görüntülenen Hadise evle ilgili ilk kez konuştu. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:18
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Hadise’nin yeni evini 40 milyon TL’ye aldığı iddia edilmişti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu

Hadise suskunluğunu bozdu. 40 milyon TL'lik yalı bilmecesi çözüldü 
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Mehmet Dinçerler boşanmasından beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise son olarak, kardeşi Derya Açıkgöz, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile önceki akşam yemekte bir araya geldi. 

Çıkışta flaşların patlaması ile dağılan gruptan Mertens ve eşi kendilerini bekleyen araca bindi. Hadise ise sorulara kaçamak cevaplar verdi.

40 MİLYON TL'LİK YALI

Hadise, Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı ve yakında taşınacağı haberleriyle ilgili soruya "Yeni evim hayırlı olsun bana. O kadarını söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım" diye cevap verdi.

Hadise, düğün hediyesi olarak aldığı ve replika olduğu ortaya çıkan yüzükle ilgili soruyu da "Öpüyorum sizi, iyi geceler" diyerek cevapsız bıraktı.
 

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