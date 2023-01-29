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Hadise ayrıldığı makamına geri dönüyor.

Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra O Ses Türkiye kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen Hadise, O Ses Rap jürisinde yer alacak. İddialara göre Acun Ilıcalı Mero’nun yerine ise Sefo ile görüşüyor.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:28
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O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğini bırakan Hadise, jüri koltuğuna geri dönüyor.

Hadise ayrıldığı makamına geri dönüyor.
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Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye yeni formatıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor

GERİ DÖNÜYOR

."O Ses Türkiye" jürisinden ayrılması uzun süre konuşulan Hadise geri dönüyor. Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra Acun Ilıcalı'nın jüriden gönderdiği iddia edilen Hadise yine jüri olacak. Ancak bu sefer farklı bir yarışmada.

'Pop Bizde' sayfasının haberine göre; Acun Ilıcalı bu kez 'O Ses Rap"i izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2 yıl önce dijital platformda yayınlanan O Ses Rap yeniden başlıyor.

Jüride kesin olarak anlaşma sağlanan üç isim belli oldu: Hadise, Eypio ve Murda! Son olarak Mero’nun yerine Acun Ilıcalı’nın Sefo ile görüştüğü ve Sefo’nun da jüriliğe sıcak baktığı iddia edildi.

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