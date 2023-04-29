2015’ten beri gündemdeydi. İstanbul Başakşehir'deki askeri arazi imara açıldı

İstanbul'un Mahmutbey ve İkitelli mahallelerinde bulunan ve 12,4 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisi, artık yeni konutlar için kullanılacak.

2015’ten beri gündemdeydi. İstanbul Başakşehir'deki askeri arazi imara açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu araziyi 10 Nisan 2023 tarihinde "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" uyarınca rezerv yapı alanı ilan etti.

Bu kararla birlikte, İstanbul'un anayasası olarak nitelendirilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı ve arazinin fonksiyonu "askeri alan"dan "Kentsel Gelişme Alanı" ve "Kentsel- Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı"na dönüştürüldü. Plan açıklama raporunda, bu değişikliğin amacının "İstanbul'da hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, çevresi ile güçlü bir ilişki kurma potansiyeli yüksek olan planlama alanında sağlıklı, insan odaklı yerleşimlerin üretilmesi" olduğu belirtildi.

Bu arazinin imara açılması hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden oldu. Bazı kesimler, bu kararın afet riski altındaki alanlarda yaşayan insanlara yeni konut imkanı sağlayacağını ve kentleşmeyi düzenleyeceğini savunurken, bazı kesimler ise bu kararın doğal kaynakların tahrip edilmesine ve rant yaratılmasına yol açacağını iddia etti.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Başakşehir'deki, Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası için hazırlanan imar planı, daha önce 26 Ekim- 24 Kasım 2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Ancak askı süresinde gelen itirazlar nedeniyle plan yeniden değerlendirildi ve kısmen kabul edilen ve kısmen reddedilen itirazlar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekrar hazırlandı.

20 Temmuz 2016 tarihinde bakanlığın onaylandığı Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlasına ilişkin imar planı 3 Ağustos 2016 tarihinde askıya çıkarılmıştı.

basaksehirarsa.jpeg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar Siyaset
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
17 yaşındaki genç kız ölü bulundu Güncel
17 yaşındaki genç kız ölü bulundu
Ankara'da gol sesi çıkmadı Spor
Ankara'da gol sesi çıkmadı
Arzum Onan'dan boşanacaklarına dair iddialara açıklama. Hem doğrulama hem yalanlama geldi Magazin
Arzum Onan'dan boşanacaklarına dair iddialara açıklama. Hem doğrulama hem yalanlama geldi
Sivasspor golü buldu Spor
Sivasspor golü buldu
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener’e yönelik A Haber’deki skandal sözlere sert tepki Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener’e yönelik A Haber’deki skandal sözlere sert tepki