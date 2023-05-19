2017'de tanıtılan özellik Samsung cihazlara bu sene yüklenecek. İşte tartışmalı o özellik

Google, Samsung'un 6 yıl önce Galaxy akıllı telefonlarına getirdiği bir özelliği Android 14'lü cihazlara bu sene getireceğini açıkladı.

2017'de tanıtılan özellik Samsung cihazlara bu sene yüklenecek. İşte tartışmalı o özellik

Android uzmanı Mishaal Rahman, Google'ın kullanıcıların uygulama çiftleri kaydetmelerine izin verecek bir yol geliştirdiğini açıkladı.

Kullanıcıların uygulama çiftlerini kullanmasına ve bunları çoklu görev menüsünde tutmasına izin veren uygulamada her şeyin kaydedilemiyor ve kapatıldıktan sonra yeniden kullanılamadığına dikkat çekti.

Android 14, kullanıcıların uygulama çiftleri oluşturmasına ve bunları ana ekrana kaydetmesine izin verecek. Böylece, bir kullanıcı kaydedilmiş uygulama çifti simgesine her tıkladığında, bu iki uygulama bölünmüş ekran çoklu görev modunda açılmış olacak.

Samsung'un kaydedilebilen ve kenar çubuğuna ya da ana ekrana yerleştirilebilen uygulama çiftlerini sunmaya başlamasının üzerinden 6 yıl geçti.

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