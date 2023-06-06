Samsung telefonlarda kameranızın daha kaliteli fotoğraflar çekebilmesi için gizli adımlar

Samsung telefonlarda bazı adımlarla fotoğrafların kalitesini artırmak mümkündür.

Lens kalitesi olarak diğer modellerle hemen hemen aynı olmasına rağmen bazı Samsung modellerinde birkaç parmak hareketiyle daha kaliteli fotoğraflar elde edilebilir.

Bu ayarları yalnız S23 Ultra’da değil, S23, S22 gibi eski amiral gemilerinde de kullanılabilir.

İşte kamera kalitesini arttıracak ayarlar:

-Görsel zekâyı kapatılır.

-Galaxy Store’dan Camera Assistant uygulamaları indirilir.

-Uygulama üzerinden görüntü yumuşatma seçeneğine dokunulur.

-Orta ayar seçeneğine tıklanılır. Artık doğal fotoğraflar çekmek için 200 Megapiksel kamera çekimini kullanmak zorunda kalınmayacak.