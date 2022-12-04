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2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM arabuluculuk sınavı cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı. Arabuluculuk Sınavının sona ermesiyle adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 46 bin 320 kişinin girdiği Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuçları tarihi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM arabuluculuk sınavı cevapları yayınlandı mı?

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:30
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2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM arabuluculuk sınavı cevapları yayınlandı mı?

2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM arabuluculuk sınavı cevapları yayınlandı mı?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı. Sınav sonrasında adaylar Arabuluculuk Sınavının ne zaman açıklanacağını arama motorlarında araştırıyor. Peki, 2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM arabuluculuk sınavı cevapları yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavının sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, yapılan arabuluculuk sınavı sonrasında, ÖSYM'nin belirlediği sonuç takvimi sorgulanıyor.

Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.

ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

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