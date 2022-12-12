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Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne zaman?

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, ilk defa 29 Ocak 2023'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:56
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Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne zaman? 2023 TR YÖS geç başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar?

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne zaman?
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ÖSYM tarafından yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Söz konusu sınav, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede, toplamda 41 sınav merkezinde uygulanacak.

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları 24 Kasım – 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. 2023 TR YÖS başvuru tarihini kaçıranlar geç başvuru dönemini bekliyor.

2023 TR YÖS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı geç başvuruları 12-15 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.

2023 TR YÖS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklardır. Sisteme giriş şifresi olmayan adaylar, “Kayıt Ol” ekranından “Yurt dışında ikamet etmekteyim” seçeneğini seçeceklerdir.

Sisteme giriş için TR-YÖS Numarasını ve şifresini edinen adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklar, “Başvuru Sürecindekiler” menüsü altında bulunan “2023 TR-YÖS” alanına giriş yaparak sınava başvurularını yapacaklardır

2023 TR YÖS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav Ücreti; Türkiye, Azerbaycan, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve KKTC’de sınava girecek adaylar için 800,00 TL

Kırgızistan, Tunus, Libya, Cezayir, Endonezya, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan’da sınava girecek adaylar için : 250,00 TL

Çad, Nijerya, Nijer, Senegal, Ürdün, Sudan, Etiyopya, Lübnan, Özbekistan’da sınava girecek adaylar için 150,00 TL

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 12-15 Aralık 2022 tarihlerinde %50 artırımlı olarak ödenir.

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI NE ZAMAN?

Sınav ÖSYM tarafından 29 Ocak 2023 tarihinde yapılacaktır. 1.3. Sınav, tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat 11.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra sınav binalarına alınmayacak.(AA)

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