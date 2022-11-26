Çalışan annelere verilen doğum parası SGK’lı çalışan anneler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanılan izin süresi üzerinden hesaplanan doğum parası 2022 yılı için ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, 2022 doğum yardımı ne kadar? Doğum parası nedir? 2022 çocuk doğum parası kaç lira?

Doğum parası, doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanmaktadır. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.

2022 DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Temmuz ayıyla birlikte 2022 yılında 5.500 asgari ücretli annenin alacağı en düşük doğum parası, 13 bin 689 lira oldu.

DOĞUM PARASI ŞARTLARI NELER?

Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar ise şöyle,

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

-Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

-Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

2022 YENİ DOĞAN PARASI NE KADAR?

15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den başvuru imkanı var. Aile Bakanlığı il müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

2022 ÇOKLU ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

2022 EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

Yeni yılda çalışanlara ait bazı sigorta primleri ile ödeneklerde rakamlar netleşti. Onlardan biri anne olan kadın çalışana ya da eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe çocuk başına ödenen emzirme ödeneği de 232 liradan 316 liraya çıkacak.