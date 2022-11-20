20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanlı beklediği 2022 Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Pazar günü başlayacak 2022 Dünya Kupasında ilk mücadele Katar ile Ekvador arasında oynanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:58
Takip Et

2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?
+
Aa
-

2022 Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Katar’ın ev sahipliğinde başlayan 2022 Dünya Kupasında ilk mücadele Katar ile Ekvator arasında olacak. Peki, Peki, 2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde Katar Ekvador maçı ile başlıyor. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası maçı hangi kanalda ve kaçta olacağını araştırıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

2022 DÜNYA KUPASI KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası’ndaki açılış mücadelesi 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 19.00’da başlayacak.

Ev sahibi Katar ile Ekvador’un karşı karşıya geleceği maç TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebilecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.