2022 Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Katar’ın ev sahipliğinde başlayan 2022 Dünya Kupasında ilk mücadele Katar ile Ekvator arasında olacak. Peki, Peki, 2022 Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde Katar Ekvador maçı ile başlıyor. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası maçı hangi kanalda ve kaçta olacağını araştırıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası açılış maçı nerede yayınlanacak?

2022 DÜNYA KUPASI KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası’ndaki açılış mücadelesi 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 19.00’da başlayacak.

Ev sahibi Katar ile Ekvador’un karşı karşıya geleceği maç TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebilecek.