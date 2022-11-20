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Bakanlıktan yatırım teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:10
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Bakanlıktan yatırım teşvik belgesi

Bakanlıktan yatırım teşvik belgesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan raporuna göre; eylül ayında bin 300 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 45 milyar 161 milyon 291 bin 677 lira olarak hesaplandı.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 872 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 812 milyon 763 bin 198 lira olan ve 2 bin 904 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 265 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 8 milyon 818 bin 559 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 567 oldu.

TUTARLARIYLA ÖNE ÇIKAN YATIRIMLAR
Maxion İnci Jant Sanayi AŞ'nin Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 2 milyar 331 milyon 77 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.

Dollvet Biyoteknoloji AŞ, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatına yönelik yapacağı 1 milyar 357 milyon 958 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ'ye de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 1 milyar 250 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.(AA)

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