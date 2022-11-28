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2022 Esnaf kredi paketi ödemesi kaç lira? 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Esnaf kredi desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak esnaf kredi destekleri başladı. Esnaf kredi paketini merak eden vatandaşlar arama motorlarında araştırıyor. Peki, 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi kaç lira? 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi başladı mı?

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:23
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2022 Esnaf kredi paketi ödemesi kaç lira? 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi başladı mı?

2022 Esnaf kredi paketi ödemesi kaç lira? 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi başladı mı?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Halkbank vasıtasıyla esnafa kredi desteğinde bulunacaklarını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak esnaf kredi destekleri başladı. Vatandaşlar esnaf kredi paketi ödemeleri hakkında ayrıntıları merak ediyor. Peki, 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi kaç lira? 2022 Esnaf kredi paketi ödemesi başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni kredi paketi ile ilgili detayları geçtiğimiz ay açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Bakan Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini ’üretim’ oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

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