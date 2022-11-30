İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üniversite öğrencilerine her yıl burs veriyor. İBB bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl burs başvuru tarihlerinde gerekli işlemleri gerçekleştirerek İBB bursu alıyor. 2022 yılı İBB burs başvuru sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilen İBB burs başvuruları tamamlandı. İBB burs başvurularının tamamlanmasıyla burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.

2022 İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.