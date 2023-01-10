Bu tarihte emekli olanlara seçim kıyağı

Geçen yıl emeklilik dilekçesi verenlere talih kuşu konuyor. TRT'nin haberine göre 2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.