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Bu tarihte emekli olanlara seçim kıyağı

2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:08
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2022'de emekli olan kamu görevlilerinin başına talih kuşu kondu. 93 bin lira fark alacaklar

Bu tarihte emekli olanlara seçim kıyağı
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Geçen yıl emeklilik dilekçesi verenlere talih kuşu konuyor. TRT'nin haberine göre 2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

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