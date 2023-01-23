3600 ek gösterge paketine dahil edilmeyen memurlar isyan etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde “1’inci dereceye düşen her memurun faydalandırılması konuşulabilir” demişti.

Ancak 3600 düzenlemesinde kamu şefleri, uzman gibi unutulan başka ünvanların da bulunduğunu biliyoruz.

Yönetim hizmetleri grubunda yer alan İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri, İlçe Şube Müdürleri ve Şefler yer aldı. Özellikle şeflerin 2200 olan ek göstergelerinin, 3600 değil de 2800'e yükseltilerek, Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan diğer memurlarla aynı artışın yapılması, yönetim hizmetlerini gören bu grubu mağdur etti.

Yaptıkları açıklama ile mağduriyetin giderilmesini isteyen Kamu Şefleri Platformu şu ifadeleri kullandı:

İLGİLİ TÜM KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şefler; 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler” başlıklı 509. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinde hiyerarşik sistem içerisinde yer almakta olup (Taşra teşkilatı il kuruluşlarına; Vali, il Müdürü, Şube Müdürü, Şef) şeklinde sıralanmıştır.

Ayrıca 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ekli 1 sayılı cetvelin (I) bendinde Şefler, amir ve yardımcıları, zabıta baş komiseri gibi yönetici kadro içerisinde belirlenmiştir.

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin İkinci Bölümün Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler Başlıklı “Hizmet Grupları ve Kadrolar” konulu 5. Maddesinin 1. Maddesinin (a) fıkrasında “Yönetim Hizmetleri Grubunda” Şeflerin de olduğu açıktır.

Düzenlenen kanun metninde Yönetim Hizmetleri grubunda yer alan unvanların tamamı 3600 Ek Göstergeden yararlanırken, İmam, Müezzin, Ebe, Hemşire, polis, Sayman, Sayman Yardımcısı ve Bekçilere kadar 3600 Ek Göstergeden faydalanırken, Şeflerin kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir.

Adil ve hakkaniyete uygun bir çalışma yapılarak çalışma barışının yeniden tesis edilmek üzere Şef kadrolarında görev yapan personelin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için “Yönetim Hizmetleri Grubunda” yer alan Şeflerin de 3600 Ek Gösterge verilmek üzere torbaya yasaya eklenmesini talep ediyoruz.

Gereğini arz ederiz."

ŞEFLER HANGİ MEMUR GRUBUNDA YER ALIR?

Şefler, Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H) içinde yer alan memur gruplarından birisidir ve "Yönetim Hizmetleri" yerine getirirler.

Bu durum birçok kamu kurumunun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde yer alır. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1/a fıkrası, yönetim hizmetleri grubunu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef, olarak düzenlemiş ve şeflerin, yönetim hizmetleri gören bir memur grubu olduğunu hüküm altına almıştır.

Bu hükmün dışında, kamu kurumlarındaki işleyişi bilenler, Şeflerin görevinin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Çünkü kamu kurumlarında aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yapılan bütün yazışmalarda Şeflerin parafı vardır, sık sık değişen üst yönetim kademeleri nedeniyle işlerin düzenli yürütülmesi, mevzuat gereği olan ya da olmayan bütün komisyonların daimi üyesi, alt kurumlardan sorulan görüş yazılarını cevaplayanı, tüm yazışmalar, ödeneklerin temini ve mevzuata uygun olarak kullanılması, raporlar ve dosyaların hazırlanmasında kamu kurumlarının emektarları Şef'lerdir.

Diğer bir tabirle kurumun hafızasıdır.