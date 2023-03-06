2022'de en az 327 kadın katledildi, 39 çocuk kadınlardan öç almak için öldürüldü

Erkek şiddetine ilişkin verileri basına yansıyan haberlerden derleyerek verileri görünür kılan bianet, 2022 yılı verilerini hazırladığı video ile yayımladı.

Evrim Kepenek'in haberine göre; 2022'de en az 327 kadın ve 39 çocuk öldürüldü. Erkekler 2022’de şiddet uyguladıkları kadınlara zarar vermek veya öç alma “bahanesiyle” en az 39 çocuğu öldürdü. 32 kadına tecavüz edildi, 442 kadını seks işçiliğine zorlandı, 156 kadına taciz edildi, 238 çocuk istismara uğradı. 793 kadını yaraladı.



(*Video: Kıvılcım Akay, İnfografikler: Yağmur Karagöz)

2022’de öldürülen 327 kadın cinayetine geçmiş yıllarda işlenen ancak basına 2022’de yansıyan 14 cinayet de eklenirse sayı 341 oluyor. Bu 14 cinayetin bazıları, geçmiş yıllarda basına “faili meçhul” veya “şüpheli ölüm” olarak yansımıştı.

Yine aynı dönemde basına yansıyan verilere göre (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) 39 çocuk öldürüldü, 32 kadına tecavüz edildi, 442 kadın seks işçiliğine zorlandı,156 kadını taciz edildi, 238 çocuk istismara uğradı, 793 kadın yaralandı.

2022'de en az 198 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Erkekler, 2022'de, en az 12 kadını öldürmeye teşebbüs etti. 42 kadın öldürülmekle veya şiddet ile tehdit edildi.

Basına yansıyan bilgilere göre en az 26 kadın, “koruma”, “uzaklaştırma” kararı ve “talebine” rağmen öldürüldü.

2022’de en az dört kadın, kendisine şiddet uygulayan ve cinsel saldırıda bulunan erkeklerden korunmak için meşru müdafaa hakkını kullandı.

KADINLAR NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

208 kadın ev içinde, 98 kadını da ormanlık alan, hastane gibi ev dışında öldürüldü. 21 kadının ise nerede öldürüldüğü basına yansımadı.

KADINLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İLLER Adana (15), Adıyaman (2), Afyon (4), Amasya (1), Antep (7), Ankara (18), Antalya (7), Artvin (2), Aksaray (4), Aydın (4), Balıkesir (8), Batman (2), Bartın (2), Bolu (2), Burdur (1), Bursa (11), Çanakkale (4), Çorum (2), Denizli (13), Diyarbakır (7), Düzce (3), Edirne (2), Elazığ (5), Erzincan (1), Erzurum (6), Eskişehir (3), Giresun (5), Hakkâri (1), Hatay (2), Iğdır (1), Isparta (5), Mersin (5), İstanbul (62), İzmir (27), Kayseri (3), Kilis (2), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Kocaeli (7), Konya (9), Manisa (6), Maraş (2), Mardin (2), Muğla (3), Muş (1), Niğde (1),Ordu (2), Osmaniye (1), Rize (2), Sakarya (3), Samsun (3), Sinop (2), Sivas (2), Şırnak (4), Tekirdağ (6), Trabzon (1), Urfa (7), Uşak (2), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (4).

KADINLARI KİM ÖLDÜRDÜ?

2022’de 236 kadını kocası, sevgilisi gibi en yakınındaki partnerleri, 30 kadını, abi, baba, oğul gibi aile üyeleri, 22 kadını akrabası erkekler öldürdü.

Ayrıca beş kadını damadı, seks işçisi bir kadını müşterisi, doktor bir kadını hastası, beş kadını komşusu, iki kadını arkadaşı, bir kadını evine giren hırsız, bir kadını da işvereni öldürdü. 23 kadını öldüren 17 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

KADINLAR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

197 kadın ateşli silahlarla, 83 kadını kesici aletle, 11 kadını darp edilerek öldürüldü. Dört kadın işkence edilerek, üç kadın balkondan atılarak, 22 kadını boğularak öldürüldü. İki kadın yakılarak öldürülürken erkeklerin beş kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

ERKEKLER, KADINLARI HANGİ "BAHANELERLE" ÖLDÜRDÜ?

110 kadın “ayrılmak istediği”, “evlenme teklifini kabul etmediği” erkek tarafından öldürüldü. Yedi kadın “kıskanılma”, iki kadını “gasp etmek”, on kadını “mirası” ve “ekonomik çıkarı” bahanesi ile öldürüldü.

Bir kadın “gürültü yaptığını” iddia edilerek öldürülürken, iki kadın “köpek beslediği”, iki kadını “çocuklarının velayetini almak”, bir kadını “yemek yapmadığı” bahanesi ile öldürüldü. Bir kadın “cin çıkarma” safsatası sonucu öldürülürken, iki kadını da “namus” denilerek üretilen bahaneler ile öldürüldü. Bir kadının öldürülme bahanesi ise “şaka yapmak” oldu.

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınları öldüren en az 321 fail vardı. Sadece 180 fail tutuklandı. 15 failin hukuki süreci basına “aranıyor”, “kaçtı” diye yansırken, 41 fail gözaltına alındı. 23 failin hukuki süreci basına yansımadı, dört fail hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Altı fail serbest bırakılırken, 52 fail intihar etti.

31 ÇOCUK KADINLARDAN ÖÇ ALMAK İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

bianet'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncellenmiş verilere göre, 2022’de şiddet uygulanan kadınlara zarar vermek veya öç alma “bahanesiyle” en az 39 çocuğu öldürdü.

Öldürülen çocuklar arasında erken yaşta zorla evlendirilenler de vardı.

ÇOCUKLARI KİM ÖLDÜRDÜ?

28 çocuğu babası/ üvey babası öldürdü. İki çocuğu abisi, bir çocuğu akrabası, üç çocuğu erken yaşta zorla evlendirilmek istendiği erkek, üç çocuğu akranı erkekler öldürdü. İki çocuğu öldüren yakınlık derecesi basına yansımadı.

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ

Ayşenur K., Edanur Demir, Gamze S., Yahya A., Sıla Ş., Nuray Demir, Mehmet Ali A., Ömer Asil A., Muhammet Tahir A., A.S., Kadir G., Kiril N., Merveh S., Meryem S., Tetrana N., Naki Ç., Emir Ç., Halid M., Rukiye Ömür, Selim Ali, Nazlı Erva Ö., Yiğit D, Beyza Doğan, Derya K., Emirhan Aytemir, Firdevs B., Melek K. Muhammed, T.Ö., Z.B., Nazlı E., Büşra Kabataş, Tuğçe, Yusuf, Eylül Mina., Melike Arıbaş, Kevser A., Merve A. *ismi basına yansımadı

HUKUKİ SÜREÇ

2022’de çocukları öldüren 30 fail erkek vardı. Sadece 12 fail tutuklandı. 13 fail intihar etti. İki failin hukuki süreci basına gözaltına alındı diye yansıdı. 5 failin hukuki süreci basına yansımadı.

CİNSEL SALDIRI -TECAVÜZ

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncellenmiş verilere göre 32 kadına tecavüz edildi.

Tecavüz edilen dokuz kadın zihinsel engelliydi.

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınlara tecavüz eden 43 fail vardı. 20 fail tutuklandı. Yedi failin hukuki süreci basına yansımadı, dokuz fail gözaltına alındı. Beş failin hukuki süreci basına “aranıyor”, “kaçtı” diye yansıdı. İki fail hakkında da soruşturma başlatıldı.

TACİZ

Erkekler, 2022’de en az 156 kadını taciz etti. En az 16 taciz sistematik olarak gerçekleşti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlar arasında göçmen kadınlar da vardı.

ÇOCUK İSTİSMARI

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, 2022'de aralarında oğlan çocukların da olduğu 238 çocuk istismar edildi.

ÇOCUKLARI KİM İSTİSMAR ETTİ?

2022’de en az 65 çocuğu öğretmenlerin de aralarında olduğu okul çalışanları, 10 çocuğu abilerinin de aralarında olduğu akrabaları, 25 çocuğu kuran kursu görevlileri, tarikat üyeleri, iki çocuğu komşusu, bir çocuğu işvereni, bir çocuğu devlet memuru, beş çocuğu babası, altı çocuğu dişçilerin de aralarında olduğu sağlık çalışanları, sekiz çocuğu mağaza çalışanları, iki çocuğu sevgilisi, beş çocuğu da apartman görevlisi istismar etti. İki çocuğu da erken yaşta zorla evlendirilmek istendiği kişiler istismar etti. 106 çocuğu kimin istismar ettiği basına yansımadı.

ERKEKLER ÇOCUKLARI NEREDE İSTİSMAR ETTİ?

198 çocuk okul, kuran kursu, sokak gibi ev dışı alanlarda istismar edilirken, 18 çocuk ev içinde istismar edildi. Erkeklerin 22 çocuğu nerede istismar ettiği basına yansımadı.

HUKUK SÜRECİ

62 fail tutuklandı. 15 fail gözaltına alındı. 20 failin hukuki süreci basına “kaçtı”, “aranıyor” diye yansıdı. Altı failin süreci “açığa alındı” diye yansıdı. 15 fail gözaltına alınırken, 45 failin hukuki süreci basına yansımadı.

ŞİDDET YARALAMA

2022'de en az 793 kadın erkekler tarafından şiddete uğradı. 72 kadın “ağır olarak” yaralandı.

KADINLARA KİM ŞİDDET UYGULADI?

2022’de 548 kadına kocası, sevgilisi gibi partnerleri şiddet uyguladı, 35 kadına, abi, baba gibi aile üyeleri, bir kadına komşusu, 22 kadına polisler, üç kadına şoför, 13 kadına arkadaşı, dört kadına damadı, 16 kadına akrabası, bir kadına hırsız, üç kadına hastane çalışanı şiddet uyguladı. 147 kadına kimin şiddet uyguladığı basına yansımadı.

HUKUKİ SÜREÇ

500'ü aşkın failden sadece 56'sı tutuklandı. 79 fail gözaltına alındı. 18 fail serbest bırakıldı. 138 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. 45 failin durumu basına "kaçtı", "aranıyor" diye yansıdı. 10 fail hakkında tedbir kararı uygulandı.

Bir faile elektronik kelepçe takıldı. 22 fail intihar etti. 20 fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Beş fail hakkında dava açıldı. 30 fail hakkında soruşturma açıldığı bilgisi basına yansırken en az 300 failin hukuki süreci basına yansımadı.

SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLAMA

2022'de en az 442 kadını seks işçiliğine zorlandı. Seks işçiliğine zorlanan kadınlar arasında 18 yaşının altındaki çocuklar da vardı.

Seks işçiliğine zorlanan 232 kadın Türkiye vatandaşı değildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 454 fail vardı. Sadece 166 fail tutuklandı. 218 fail gözaltına alındı. En az 70 fail de serbest bırakıldı.