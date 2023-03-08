8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünyada her şey kadının eseridir. Mustafa Kemal Atatürk

Sadece bir gün değil her gün kadınlar günü olmalıdır. Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak adlandırılan 8 Mart'ın hikayesi aslında insan hakları temelinde kadınların sosyal bilinçleri için savaşarak kazandığı bir mücadeleyi esas alan bir hikayeye dayanmaktadır.

Türkiye’de bir kara leke olarak kadına şiddet gündemden düşmezken, Birleşmiş Milletler, 8 Mart dolayısıyla yayınladığı açıklamada, dünyanın hâlâ toplumsal cinsiyet eşitliğinden 300 yıl uzakta olduğunu ve zor elde edilen kazanımların giderek kaybedildiğini vurguladı.

Kökeni 1908'de New York’ta binlerce kadın çalışanın daha fazla hak talebine dayanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 100 yıldan uzun süre sonra bugün de bir kutlamadan çok kadınların hak talep ettiği ve şiddeti protesto ettiği bir gün.

Ne diyor Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk;

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."

Ancak, kadınları her fırsatta yücelten ve hak ettikleri değeri vurgulayan Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100 yılında 2023’ün sadece ilk ayında erkekler tarafından 31 kadın öldürüldü, 25 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

31 kadının 11’i evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü akrabası, 1’i kardeşi, 2’si babası, 3’ü oğlu, 1’i tanımadığı biri, 3’ü tanıdığı kişiler tarafından öldürüldü.

Daha hür, daha ileri, kadınların kendini savunmak zorunda kalmayacağı yarınlara, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

"Sözün kısacası sonuç: Bu, kadın konusunda cesur olalım, kuşkuyu bırakalım. Açılsınlar. Onların dimağları gerçek bilgi ve sanat ile bezensin. İffeti, bilimi sağlıklı biçimde açıklayalım. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim."

Mustafa Kemal ATATÜRK