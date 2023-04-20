2022’de rekor sıcaklık yaşayan Avrupa'yı korkutan haber: 2023 daha sıcak olacak

Editör: Erhan Songür

Küresel iklim krizi tüm dünyayı derinden etkiliyor. Damla dahi düşmeyen yerlerde sel olurken yağış olması gereken yerlerde ise kuraklık derinden hissediliyor.

EN SICAK YAZ YAŞANDI

Avrupa kıtası için yayınlanan bir rapor ise korkutucu boyutta. AB raporuna göre, geçen yıl sıcak hava dalgalarının 20.000'den fazla insanı öldürmesi ve kuraklığın ekinleri kurutmasıyla iklim krizinin Avrupa'da "korkutucu" etkileri oldu.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) raporuna göre, yaygın sıcak hava dalgaları Avrupa'nın 2022'de büyük bir farkla en sıcak yazını yaşamasına neden olduğu belirtildi.

Güney Avrupa'daki insanlar, rüzgar ve diğer faktörler hesaba katılarak sıcaklığın en az 32C gibi hissedildiği 70-100 günlük ısı stresine katlandı. İngiltere'de sıcaklıklar ilk kez 40C'yi geçti.

KAYDEDİLEN EN KURAK YIL OLDU

Rapora göre, sıcaklıklar ve düşük yağış, Avrupa kıtasının birinden fazlasını etkileyen kuraklığa neden oldu. Bu durum kaydedilen en kurak yıl olarak saptandı.

Avrupa’daki nehirlerin neredeyse üçte ikisindeki su miktarı ortalamanın çok altındaydı. Yüksek sıcaklıklar aynı zamanda yaz orman yangınlarından kaynaklanan karbon emisyonlarının 15 yılın en yüksek seviyesi olduğu ve Avrupa Alplerinin buzullardan rekor miktarda buz kaybettiği anlamına da geliyordu.

2023’TE DAHA FAZLA SICAKLIK VE KURAK BEKLENİYOR

Raporda, Avrupa’nın şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ikinci yılını yaşadığı ve sıcaklıkların küresel ortalama oranın iki katına yükseldiği de açıklandı.

Raporun baş yazarı Dr Rebecca Emerton ise şunları söyledi: ‘’Bu iklim etkilerini durduramayız. Yalnızca sera gazı emisyonlarını hızla azaltarak sınırlayabiliriz.’’

2023'te kurak bir kış ve baharın daha fazla kuraklığın kapıda olduğu anlamına geldiğini söyleyen Emerton, yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle tarımsal üretimin de ciddi oranda azalacağını söyledi.

REKOR KIRAN BUZ TABAKASI ERİMESİ YAŞANDI

Rapor ayrıca Kuzey Kutbu'nu da inceledi ve Grönland'ın, sıcaklıkların ortalamadan 8C'ye kadar daha yüksek olduğu Eylül ayında olağanüstü sıcak dalgaları sırasında rekor kıran buz tabakası erimesi yaşadığını söyledi.

Yine Perşembe günü yayınlanan ayrı bir rapor ise, Grönland ve Antarktika buz tabakalarının, kutupsal uydu kayıtlarının başladığı 1992'den bu yana her yıl buz kaybettiğini ve en kötü yedi erime yılının son on yılda meydana geldiğini gösterdi.