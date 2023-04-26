Küresel ısınma yüzünden rekor sıcaklık beklenen ülkeler açıklandı

Tüm dünya iklim krizi ile mücadele ederken küresel sıcaklığın artışı birçok devletin büyük bir risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

Küresel ısınma yüzünden rekor sıcaklık beklenen ülkeler açıklandı

Editör: İsa Karaarslan

Yeni bir araştırmaya göre, rekor kıran sıcak dalgalarının, iklim krizinin yoğunlaşmasıyla birlikte hazırlıksız olan ülkelerde yıkıcı etki yaratacağı belirtildi.

60 YILLIK SÜRECİ ANALİZ ETTİLER

Bilim adamları, benzeri görülmemiş aşırı sıcaklıkların meydana gelme olasılığını ve bunların nerede meydana gelebileceğini hesaplamak için 60 yılı aşkın bir süreyi kapsayan sıcaklık veri setlerini ve iklim modellerini analiz ettiler.

Yapılan araştırmalarda, Afganistan, Papua Yeni Gine, Guatemala, Honduras ve Nikaragua ülkelerini yüksek riskli sıcak hava dalgaları için "sıcak noktalar" olarak tanımlandı.

Nature Communications dergisinde yayınlanan rapora göre, bu bölgeler, hızla artan nüfusları ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklılıklarını baltalayan sağlık ve enerji kaynaklarına sınırlı erişimleri nedeniyle savunmasız durumdalar.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE HAZIR DEĞİLLER

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde atmosfer bilimleri profesörü ve çalışmanın ortak yazarı olan Dann Mitchell, "Orada bu bölgelerin büyük bir sıcak hava dalgası içinde olabileceğine ve buna hazırlıklı olmayacaklarına dair kanıtlar var" dedi.

Imperial College London Grantham İklim Değişikliği Enstitüsü'nden iklim bilimcisi Friederike Otto ise yaptığı değerlendirmede, "Isı dalgaları ve diğer aşırı hava olayları, dünya fosil yakıtları yakmaya devam ettikçe daha da yoğunlaşacak" dedi.

TÜM DÜNYA RİSK ALTINDA

Rapor ayrıca, hiçbir ülkenin güvenli olmadığını ve değerlendirilen bölgelerin yaklaşık %30'unda 1959 ile 2021 yılları arasında meydana gelen "istatistiksel olarak mantıksız" ısı dalgalarının - tarihsel normların oldukça dışında kalan- olduğunu tespit etti.

Rapora göre, Pekin dahil Çin'in bazı bölgeleri ile Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri de yüksek riskle karşı karşıya kalacak.

Rapor, bütün hükümetleri, soğutma merkezleri kurmak ve dışarıda çalışanlar için çalışma saatlerini azaltmak gibi çözümler üretirken mevcut rekor sıcaklıkların çok ötesine geçen ısı olaylarına hazırlanmaya çağırıyor.

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