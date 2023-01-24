2022'nin en çok trafik alan uygulamaları ve siteleri açıklandı

Küresel internet ağlarına yönelik veriler sunan Sandvine'nin yıl sonu verileri açıklandı.

Sandvine tarafından 2022'nin en çok trafik alan uygulamalarının yanında siteleri de açıklandı.

2022 yılında en çok tıklanan sitelerin yanında, en çok kullanıcıyı kendine çeken uygulamalar da farklı kategorilerde ve başlıklarda sıralandı.

İnternette yer alan videolar, küresel ağ trafinin yüzde 65'lik gibi yüksek bir kısmını oluşturdu.

Google ve Netflix diğer rakiplerine göre çok daha fazla trafik çekmeyi başarırken, Facebook, Amazon, Google, Apple, Netflix ve Microsoft da yüzde 65'in yarısını oluşturuyor.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre açıklanan veriler ise şu şekilde:

Video - yüzde 65,93

Alışveriş platformları - yüzde 5,83

Oyun - yüzde 5,58

Sosyal ağ - yüzde 5,26

Bulut - yüzde 4,98

İnternette sörf - yüzde 4,63

Dosya paylaşımı - yüzde 3,39

Mesajlaşma - yüzde 2,30

VPN - yüzde 1,13

Ses - yüzde 0,95

Uygulama/site tarafında en çok trafikten pay elde edenler:

YouTube - %16,24

Facebook Video - %14,37

TikTok - %13,76

QUIC Protokolü - %9,49

HTTP video akışı - %4,33

Disney+ - %4,20

TikTok - %3,55

Amazon Prime - %2,67

Hulu - %2,50

Facebook Video - %1,98

Operatör içerik - %1,91

İlk 10'dakiler, toplam trafiğin %50,74'ünü oluşturuyor.

Kendi kategorisinde favori olanlar:

Video:

Netflix

YouTube

QUIC Protokolü

HTTP medya akışı

Disney+

TikTok

Amazon Prime

Hulu

Facebook Video

Operatör içerik

Oyun

PlayStation

Steam

ROBLOX

Epic Games Launcher

Nintendo Online

Xbox Live TLS

Steam Client

Kayo Sports

Genel oyunlar

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Sosyal Ağ

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