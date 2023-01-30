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Bir zamanlar en popüler onlardı: İşte kapanan 5 uygulama

Bir döneme damgasını vurmuş uygulamalar sonrasında kaldırılmıştı. İşte belki de hepimizin ilk uygulamaları olan ve internet dünyasıyla tanışmamıza sebep olan o uygulamalar...

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:15
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Zamanla kapatılan 5 uygulama

Bir zamanlar en popüler onlardı: İşte kapanan 5 uygulama
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Kullanıcı sayılarını günden güne kaybeden bazı dönemin popüler uygulamaları, daha fazla pazara direnemedi ve kapandı. 

Dijital teknoloji tarihinde büyük umutlarla yola çıkan, ancak kapatılan 5 uygulamayı listelendi.

1. Vine

AA'nın haberine göre, 2013 yılında yayın hayatına başlayan Vine, kullanıcılarına 6 saniyelik video çekme olanağı sunuyordu.

Uygulama yayın hayatına ilk çıktığından itibaren büyük ilgi görürken bugüne ulaşan pek çok komedyen için de ilk çıkış kapısı oldu.

Ancak uygulama Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların popülerliğinin artması ve Twitter'ın küçülmeye gitmeye kararıyla 2017 yılında kapatıldı.

2. Periscope

2015 yılında uygulama mağazalarında yerini alan hemen ardından kullanıcıların vazgeçilmez uygulamalarından biri haline gelen Periscope, canlı yayında görüntülü sohbet imkanı vermesi özelliği ile ön plana çıkıyordu.

Kurulduktan itibaren 10 gün içinde 1 milyon, 4 ay sonra da 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşan şirket zamanla kullanıcı sayısını hızla kaybetmeye başladı. Twitter bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 2021 yılında ise maliyetlerdeki artış sebebiyle kapanmak zorunda kalındı.

3. Microsoft'un chatbotu Tay

Başarısızlığa uğrayan en ilginç girişimlerden biri de Microsoft'un Twitter için tasarladığı chatbot Tay oldu.

Microsoft Tay'i Twitter'da kullanıcılarla sohbet etmesi için tasarlayarak 2016 yılında aktif hale getirdi.

Tay aktif hale geldikten çok kısa bir süre sonra diğer kullanıcılardan öğrendiği ırkçı ifadeleri kendisi de kullanmaya başlayınca, aktif hale geldikten 16 saat sonra kapatılmak zorunda kalındı.

4. Google+

Google tarafından 2011 yılında hayata geçirilen Google Plus (Google+) Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağlarına benzer bir yapıda bulunuyordu.

Dünyanın en yaygın arama motoru Google'ın sahibi olması sebebiyle büyük umutlarla kurulan sosyal medya ağı 2019 yılına gelindiğinde kapandı.

5. MSN Messenger

Windows Live Messenger eski ve bilinen adıyla MSN Messenger (MSN), Microsoft tarafından 1999-2013 yılları arasında geliştirilen anlık mesajlaşma yazılımı olarak ön plana çıkıyordu.

Dünyanın en çok kullanıcısı olan anında mesajlaşma uygulaması haline gelen MSN'ye 2001’de Windows XP ile birlikte gelen sürüm internet üzerinden iletişime olanak vermekle kalmıyor, kullanıcıların birbirine dosya göndermesine de izin veriyordu.

MSN, bir süre daha popülerliğini devam ettirmesine rağmen o da yayın hayatına veda etmek zorunda kalan uygulamalar arasına girdi ve yerini Skype'a bıraktı.

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