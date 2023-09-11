2023-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

İki yıllık ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adayların 4 yıllık lisans programlarına geçişlerine imkan tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları yayınlandı. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor.

KAYNAK: AA
2023-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 DGS yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden ilan etti.

İnternet sitesinden yapılan duyuruda; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt sürecinin ayrıntılarına da duyuruda yer verildi. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

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