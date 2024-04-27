İsmail Kartal cevap veremedi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesinde takımın durumu hakkında bilgi verirken kadro seçimi hakkında konuşmaktan kaçındı.

İsmail Kartal, "Bugün büyük bir gün; Beşiktaş ile derbi maçımız var. Bu tür derbiler, büyük kulüpler için tarihi anlam taşıyor ve biz bu maça tam anlamıyla hazırız. Takım dinlenmiş ve mükemmel bir hazırlık süreci geçirdi. Eksik oyuncumuz yok ve dün akşam Fenerbahçe olarak bir araya gelip yemek yedik. Bu akşam, taraftarlarımızın huzurunda güzel bir futbol sergileyip galip gelmek istiyoruz," dedi.

"HER ZAMAN"

Kartal ayrıca, "Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından uzak olması, bu maçın önemini azaltmıyor. Derbiler her zaman özeldir ve eminim ki onlar da bu maça iyi hazırlanmışlardır. Kendi sahamızda galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Kadro seçimleri hakkında ise Kartal, "Derbi maçı kadrosuna dahil etmediğim oyuncular hakkında yorum yapmayacağım," şeklinde konuştu.