2023 LGS Kapsamındaki Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı

Sınava giren öğrencilerden 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan elde etti.

Testlerdeki net ortalaması ise geçen yıla göre yükseldi.

MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2023 LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz’da açıklanacak" denildi.

Öte yandan paylaşılan görselde "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi" ifadeleri yer aldı.