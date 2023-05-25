2023 Opel Corsa tanıtıldı. İşte özellikleri

Opel Corsa’nın yeni modeli ortaya çıktı. Aracın özellikleri de belli oldu.

2023 Opel Corsa tanıtıldı. İşte özellikleri

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Opel Corsa markanın yeni yüzüne kavuştu. Tasarım anlamında yenilenen Opel Corsa’da en çok dikkat çeken detay ön ızgarada boydan boya uzanan parlak siyat Opel Vizor oldu.

Bununla birlikte farları da elden geçirilen modelin ön tamponun da daha sportif bir görünüm kazandığını görüyoruz. Ayrıca Opel Corsa’da marka logosu artık siyah ya da mat gümüş olarak tercih edilebilecek.

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Opel Corsa Electric’ten başlayacak olursak; elektrikli otomobil artık iki farklı motor seçeneği ile sunulacak. Giriş seviyesinde 136 beygir güç üretebilen bir elektrik motoruna sahip olan model, 357 kilometrelik bir menzil sunuyor. 156 beygirlik daha güçlü versiyon ise 54 kWh’lık bataryasının da yardımı ile 406 kilometre menzil sunabilecek.

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2023 Corsa yarı hibrit motor seçeneğiyle de Opel için bir ilk olacak. 48 volt sistemli yeni turboşarjlı 1.2 litrelik motor, 100 ve 136 beygir güç üretebilen iki farklı versiyona sahip olacak. Her iki motor seçeneği de özel olarak geliştirilen yeni altı vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla gücünü yere aktaracak.

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