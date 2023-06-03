Porsche 60 yıllık logosunu değiştirdi

Almanya merkezli otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Porsche 60 yıllık logosunu değiştirdi

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiği şu günlerde yeni logoların açıklıyor. Bu üreticilere Alman Porsche de eklendiği bildirildi.

60 yıldır kullandığı logosunu değiştiren Porsche, diğer şirketlerin aksine özüne daha sadık kalmayı tercih ettiği ifade edildi.

1930'lu yıllarda kurulan Porsche; 1952, 1954, 1963, 1973, 1994 ve 2008 yıllarında logo değişikliklerini yaptığını duyurdu.

Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logonun eskisinden çok da farklı olmadığını söylenebileceği ifade edildi.

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YENİ PORSCHE LOGOSU

Porsche başkan yardımcısı Michael Mauer logo ile ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde:

“Temiz ve modern uygulamasıyla yeniden tasarlanmış armamız, Porsche'nin karakterini iletmektedir. Tarihsel özellikleri yeniden yorumladık ve arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştirdik. Sonuç markanın tarihini ve geleceğini birleştiren estetik açıdan iddialı bir bükülmeyi temsil etmektedir.”

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