2023’te en çok tercih edilen yemekler belli oldu

Yemeksepeti, 2023 yılının en çok tercih edilen trendlerine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapor, tek seferde verilen büyük siparişler ve yüksek sepet tutarlarıyla, 2023 yılında uygulama kullanıcılarının yeme içme kültürünü yansıtıyor.

İşte yemeksepetinin o raporuna ilişkin detaylar…

TAVUK DÖNER ŞAHLANDI, LAHMACUN GERİDE KALDI

2023 senesinde Türkiye geneline baktığımızda en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm olarak karşımıza çıkarken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının akışına uygun etkileri yansıtıyor. Burger ve Pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğine katkı sağlarken, Çiğ Köfte ve Tost gibi atıştırmalıklar ve zaman kazandırıcı yiyeceklerde tercih edilen trend seçenekler arasında bulunuyor. 2022 yılında zirvede olan Lahmacun bu sene zirveyi kaptırarak üçüncülüğe gerilerken, geçen yıl ikinci sırada olan Tavuk Döner ise bu yıl zirveye oturdu.

YEMEKSEPETİ’NDEN EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN YEMEKLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

1. Tavuk Döner

2. Burger

3. Lahmacun

4. Pizza

5. Çiğ Köfte

6. Tost

7. Adana Kebap

8. Tavuk Tantuni

9. Mercimek Çorbası

10. Kuşbaşılı Kaşarlı Pide

SİPARİŞLER YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE ARTTI

Yemeksepeti’nin 2023 yılında en yoğun sipariş aldığı saatleri, akşamüstü 17:00 ile 20:00 aralığında oldu. En yoğun saat olan 18:00, akşam yemeği hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönem olurken, bu saatlerde gelen siparişlerin, toplam siparişlerin %36’sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini gösteriyor.

SAĞLIKLI BESLENENLERİN TERCİHİ DE TAVUKTAN YANA OLDU

2023 yılında en çok sipariş edilen salatalar grubunda, Tavuklu Salata'nın zirve yaptığı bir listeyi oluşturuyor. Çoban ve Mevsim Salata gibi klasik seçeneklerin yanı sıra, Ton Balıklı ve Sezar Salata gibi modern seçeneklerin popülerliği, sağlıklı beslenme trendlerine olan ilgiyi gösteriyor.

2023’TE YEMEKSEPETİ’NDEN EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN SALATALARDA İLK BEŞ ŞÖYLE

1. Tavuklu Salata

2. Çoban Salata

3. Mevsim Salata

4. Ton Balıklı Salata

5. Sezar Salata

KAHVE SEVERLERİN TERCİHİ LATTE OLDU

Yemeksepeti Market’in sevilen Everyday Roastery kahve menüsünde 2023 yılının yıldızı olan Latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, Americano ve Mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı. Flat White ve Caramel Macchiato'nun listeye girmesi, kahve tüketiminin çeşitliliğini ve gelişen farklı damak zevklerini yansıtıyor.

Yemeksepeti Market’te 2023 yılının en çok sipariş edilen kahveleri şunlar:

1. Latte

2. Americano

3. Mocha

4. Flat White

5. Caramel Macchiato

WAFFLE TAHTINI KORUDU, SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

2023 yılında genç yaş grupları arasında tren olan Waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında geliyor. Geleneksel lezzetlerden olan Baklava ve Sütlaç'ın yanı sıra, modern mutfaklardan Sufle ve Profiterol gibi seçeneklerde, tatlı tercihi çeşitliğini gösteriyor.

1. Waffle

2. Baklava

3. Sütlaç

4. Profiterol

5. Sufle

TEK SEFERDE SİPARİŞTE DEV REKOR: 1024 KOVA TAVUK!

2023 yılında büyük topluluklar için verilen siparişlerde, KFC’den alınan 1024 adet “Kafana Göre Kova” ve Öz Lezzet Börek & Pide'den 303 adet “Kaşarlı Börek” siparişi gibi büyük çaplı siparişler dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen yıl ise tek seferde en yüksek sipariş adedi 300 midye ve 150 lahmacun olarak gerçekleşmişti.

EN YÜKSEK SEPET TUTARINDA REKOR TAZELENDİ

2023 yılında Yemeksepeti aracılığıyla verilen en yüksek tutarlı sipariş, 26.098 Türk Lirası ile kayıtlara geçti. Bu ve diğer yüksek tutarlı siparişler, özel etkinlikler veya lüks ürünler için yapılan harcamaları gösterirken, sektörün böyle yüksek miktarlı taleplere de cevap verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. İkinci en yüksek sipariş ise 15.120 TL olurken, üçüncü sırada 12.600 TL'lik sepet tutarları oldu. 2022 yılında en yüksek sepet tutarı 7.464 TL olmuştu.

REKORTMEN KULLANICI GÜNDE 4’TEN FAZLA SİPARİŞ VERDİ

2023 yılında Yemeksepeti’ndeki yemek kategorisinde lider kullanıcı, toplam 1.567 adetle günde 4’ten fazla sipariş vermiş oldu. Market kategorisinde ise bu sayı 1.691’e ulaşırken, Mahalle kategorisinde bir kullanıcıda yıllık en yüksek sipariş sayısı 328 oldu.

YEMEKSEPETİ MARKET'TE FIRIN ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

2023 yılında Yemeksepeti Market'ten en çok sipariş edilen ürünler arasında fırın ürünleri, yerli muz ve maden suyu gibi günlük ihtiyaçlar ön plana çıktı. Meşrubatlarla beraber, sıfır şekerli alternatiflerin siparişlerde giderek öne çıkıyor olması, düşük kalorili seçeneklere olan ilginin arttığını da gösteriyor.

YEMEKSEPETİ MAHALLE'DE SU VE SEBZE-MEYVE YOK SATTI

Yemeksepeti Mahalle, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünler arasında damacana sular ve günlük tüketim için temel sebze ve meyvelerin yer almasıyla, tüketicilerin taze ve sağlıklı besinlere olan ilgisini gösterdi.

YEMEKSEPETİ PLATFORMUNDA YENİ AÇILAN MUTFAKLAR

Yemeksepeti'nde 2023 yılında üye olan yeni mutfak sayıları, Türkiye'deki yeme içme sektörünün çeşitliliğini ve büyümesini de gösteriyor. Geleneksel ve modern mutfaklara olan ilginin artmasıyla, sektörün hem geleneksel hem de yeni trendlere uyum sağladığını gösteriyor. Kebap ve Türk mutfağı 4.398 yeni restoranla zirvede yer alırken, döner 4.322 yeni açılan restoranla popülerliğini sürdürüyor. Çiğ köfte 3.933 yeni mekanla özellikle vegan ve vejetaryenler için popüler bir seçenek haline gelmiş durumda.

FAST FOOD VE TÜRK MUTFAĞI LİDERLİĞİ PAYLAŞTI

2023 yılında, Türkiye'de fast-food ve geleneksel Türk mutfakları en popüler tercihler arasında yer alıyor. Pizza, tavuk, çiğ köfte gibi çeşitliliğin göstergesi olan yemekler, tüketicilerin hem yerel hem de global lezzetleri deneyimlemeye açık olduğunu ortaya koyuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'de yeme içme kültürünün dinamik yapısını ve tüketicilerin çeşitli mutfaklara olan yüksek ilgisini yansıtıyor.