Gram altın güne yükselişle başladı

Gram altın yükselişleriyle rekor üstüne rekor kırdı.
Dolar/TL kurunda görülen yeni rekorların kırılması ve ons altının 2.085 dolar seviyesine yükselmesiyle beraber gram altında yükselişlerini hızlandırdı.
Ons altının haftaya sınırlı başlaması, gram altın üzerinde baskı unsuru oluşturdu. Ancak ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle dolar kurunun hareketlenmesiyle beraber gram altında da yükselişler ivme kazandı.
Gram altın sabah seansında 09.40’ta 1.973 TL seviyesinde işlem gördü.
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