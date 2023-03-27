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Avrupa Şampiyonası elemelerinde gol yağmuru

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde ara verilmeyen ikinci haftaya, 8 karşılaşmayla başlandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 04:31
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Avrupa Şampiyonası elemelerinde gol yağmuru
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EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, C, H ve J gruplarında maçlar yapıldı.

C Grubu'nda Ukrayna'yı Wembley Stadı'nda konuk eden İngiltere, 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan İngiltere, grupta liderlik koltuğuna oturdu.

İlk maçında İngiltere'ye kaybeden İtalya ise 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matteo Pessina'nın fileleri havalandırmasıyla Malta deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.

Bu arada futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İngiltere-Ukrayna: 2-0

Malta-İtalya: 0-2

H Grubu

Kazakistan-Danimarka: 3-2

Slovenya-San Marino: 2-0

Kuzey İrlanda-Finlandiya: 0-1

J Grubu

Lihtenştayn-İzlanda: 0-7

Slovakya-Bosna Hersek: 2-0

Lüksemburg-Portekiz: 0-6

(AA)

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