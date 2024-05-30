2024 doğal gaz aboneliği ne kadar?

Yeni bir eve taşınacak kişiler ve evlenecek olanlar genellikle doğal gaz aboneliği ücretlerini araştırıyorlar. Doğal gaz aboneliği, yeni bir eve taşınanlar veya yeni ev sahipleri ile evlenmeyi planlayanlar tarafından sıkça araştırılan bir konu olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni bir eve taşınma sürecinde, bir dizi işlem yapılması gerekiyor ve bu işlemlerin başında elektrik, su ve doğal gaz abonelikleri geliyor.

Bir evin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetlerin sağlanması gereklidir. Bu sebeple, yeni ev sahipleri ve kiracılar, 2024 yılı için geçerli olan doğal gaz abonelik ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor.

İLK DOĞAL GAZ ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 için belirlenen ilk doğal gaz abonelik ücretleri aşağıdaki gibidir:

- 0 ile 200 metrekare arasındaki abonelik bağlantı ücreti: 3,458 TL + KDV

- İki yüz metrekareden sonraki her bir yüz metrekarelik abonelik bağlantı ücreti: 3,008 TL + KDV

- Kontrol ve onay ücreti (ilk yüz metrekare için): 2,360 TL + KDV

- Açma kapama bedelleri: 107 TL + KDV

- Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1,108 TL + KDV

- Servis kutusu söküm bedeli: 941 TL + KDV

DOĞAL GAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELİ NEDİR? NEDEN ALINIR?

Doğal gaz abonelik güvence bedeli, gaz dağıtım firmalarının talep ettiği ve ileride oluşabilecek borçları karşılamak üzere alınan bir teminattır. Abonelik iptal edildiğinde ve aboneye herhangi bir borç olmadığında, başlangıçta ödenen güvence bedeli firma tarafından iade edilir. Eğer borç varsa, bu tutar abonelik ücretinden düşülerek geri kalan miktar iade edilir.

Güvence bedeli, abonelik iptalinden itibaren on beş gün içinde firma tarafından iade edilir. İade işlemi, doğal gaz faturası sahibinin banka hesabına, PTT şubelerine veya doğrudan doğal gaz dağıtım şirketlerinin veznelerinden gerçekleştirilebilir.

DOĞAL GAZ GÜVENCE BEDELİNİ KİM ÖDER?

Doğal gaz aboneliği sırasında firmaların talep ettiği güvence bedelinin kim tarafından ödenmesi gerektiği konusu genellikle tartışma yaratır. Kiracılar ve ev sahipleri arasında devam eden bu konuda netlik sağlanması gerekmektedir. Kiracı, yeni taşındığı dairede doğal gaz aboneliğini aktive etmek istiyorsa, doğal gaz güvence bedelini ödemekle yükümlüdür. Ancak, binaya ilk kez doğal gaz bağlantısı yapılacaksa, ev sahibi bu işlem için ortaya çıkacak maliyeti ödemekle sorumludur.

Doğal gaz bağlantı ücretlerini tek seferde ödemek istemeyenler ise taksit seçeneğinin olup olmadığını merak ederler. Tek seferde doğal gaz bağlantı ücretini ödemek istemeyenler, altı eşit taksit seçeneğinden yararlanarak doğal gaz faturalarına ekletebilirler. Bu sayede, abonelik aktive edildiğinde ilk altı aylık faturaya bağlantı ücreti eşit olarak dağıtılarak eklenir.