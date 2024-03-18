2024 işlevsel giyimin detayları ortaya çıktı

İşçi önlükleri, sert deriden ve atletlerle birleştirilmiş şekilde tasarlandı, tam donanımlı deri alet kemerleriyle tamamlandı.

Denim tulumlar, sezonun öne çıkan kahverengi file tişörtleriyle stilize edildi ve Fendi'nin kabartmalı logoları, Peekaboo çantalar üzerinde ustalıkla işlendi.

Büyük cepli ceketler, FENDI logolu yaka kartları, dosya biçimindeki çantalar ve gömleklerden sarkan mezuralar, Fendi'nin erkek koleksiyonunun veya Sinyora Venturini'nin şirket içi hayal departmanının bir yansımasıydı.

Sacai'de, tasarımcı ONINIT'in imzasını taşıyan parçalar sergilendi.

DION LEE, çizgili takım elbiseleri okul üniformalarına cesur bir dokunuşla harmanladı.

İşlevsellik, dış giyim ve tek parça tasarımlarda kendini gösterdi; bol kesimli kemerli tulumlar, çiçekli gömlekler ve boncuk kolyelerle hiper maskülenliği dengeledi, kalın tabanlı botlarla görünümü tamamladı.

Prada, erkek terziliğinin mükemmelliğini sergiledi; fonksiyonel yelekler, bol cepli ve mavi, kırmızı, siyah tonlarında sunuldu, yapay kürk versiyonları estetik bir başarı olarak öne çıktı.

Dolce & Gabbana parlak siyah deri, Givenchy ise limon sarısı ile dikkat çekti.

Bu görünümler, siyah naylon pantolonlar ve tasarımsal olarak kaba botlarla tamamlandı.

Junya Watanabe, denim tulumların bacak kısımlarına cepler ekleyerek yenilik yaptı.

Sonuç olarak, 2024 İlkbahar/Yaz sezonunda, tasarımcılar Chitose Abe'nin öncülüğünde, işlevsel giyimin kodlarına sadık kalarak, ilginç kumaş kombinasyonlarıyla uyumu ve uyumsuzluğu aradılar.

Denim ise bu sezon tercih edilmedi.

FONKSİYONEL GİYSİLER NEDİR?

Fonksiyonel giysiler, doğal tehlikelerden korunma, yangından korunma ve kar, sıcak hava ve yağmur gibi çevre koşullarından korunma dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara hizmet eder.

Uygulamaya bağlı olarak ürünlerin imalatı için doğru malzemelerin seçilmesi gerekir.