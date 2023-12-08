2024 yılının rengi belli oldu

Pantone Color Institute 2024 yılının rengini Şeftali tüyü olarak belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
2024 yılının rengi belli oldu

Aralık aylarında her yılın trend rengi açıklanıyor. Pantone Color Institute, Şeftali tüyü (Peach Fuzz) rengini seçti.

Rengin her şeyi kapsayan ruhu zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımladı.

Pantone, 2024 yılının rengini, şefkat ve empati mesajı ileten, besleyici, rahat duyarlılığı insanları bir araya getiren ve dokunma hissi uyandıran bir renk olarak nitelendirdi.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yakınlık ve bağlantıya olan doğuştan gelen özlemimizi yansıtan bir renk tonu ararken, sıcaklık ve modern zarafetle ışıldayan bir renk seçtik. Şefkatle yankılanan, dokunsal bir kucaklama sunan ve gençlerle zamansızlar arasında zahmetsizce köprü kuran bir renk tonu" ifadelerini kullandı.

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