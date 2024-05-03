Baharı mutlu geçirmek için beslenme tüyoları ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar

Kış mevsimi boyunca gün ışığının ve gün süresinin azalması, melatonin ve serotonin gibi hormon seviyelerimiz üzerinde etkili olup, ruh halimizde değişikliklere yol açabilir.

Bahçenizde tomurcukların açmaya başlaması ve havaların ısınması, baharın geldiğinin işaretleridir.

Baharın gelmesiyle birlikte, hem aktivite seviyelerimiz hem de sosyal etkinliklerimizde bir artış görülür.

Ancak, bu değişime adapte olmakta güçlük çeken kişilerde stres ve anksiyete gibi duygusal durumlar meydana gelebilir.

Her ne kadar bu durum herkes için geçerli olmasa da, bazı kişiler için bahar dönemi zorlayıcı olabilir.

Bahar mevsiminde nasıl beslenilmesi gerektiği merak ediliyor. Ayrıca, bahar aylarında mutlu olmanın yolları arasında beslenme ipuçları da bulunuyor.

Uzmanlardan önemli uyarılar var.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, mutluluk hormonunu yükselten yiyecekler hakkında bilgi verdi.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, baharın gelmesiyle beraber uygulanacak dengeli bir diyetin mutluluk hormonunu artırabileceğini belirtti ve şunları söyledi:

“Triptofan, Omega-3 yağ asitleri, magnezyum, B3 vitamini, folik asit ve antioksidanlar bakımından zengin gıdalar tüketerek mutluluk hormonlarımızın seviyesini yükseltebilir ve baharın tadını çıkarabiliriz. Dengeli beslenme, meditasyon ve düzenli fiziksel egzersiz de ruh halimize olumlu katkıda bulunabilir.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak ise bahara özel beslenme tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Hava ve toprak kirliliği, toprak kalitesinin düşmesi, ekonomik faktörler gibi nedenlerle yetersiz ve dengesiz beslenme, sağlık sorunlarına ve mikro besin eksikliklerinin artmasına neden olabilir. Bahar yorgunluğunun sebebi vitamin ve mineral eksikliği olabilir. Özellikle B ve C vitaminleri, magnezyum ve potasyum açısından yeterli beslenip beslenmediğinizi kontrol etmelisiniz. Vitamin eksikliklerini gidermek için en iyi kaynakların yiyecekler olduğunu ve dengeli bir diyet planıyla bu tür eksiklikleri önleyebileceğinizi söyleyebilirim. Vitamin ve mineral eksikliklerini doktor kontrolünde yapılacak kan testleriyle belirleyebilirsiniz."

Baharda Sağlıklı Olmanın 10 Adımı:

Baharda günün en önemli öğünü daha da önem kazanır. Yorgun başlamamak için ilk bir saat içinde kahvaltı yapmaya dikkat edin.

Düşük kalorili yiyeceklerle öğün sayınızı artırın.

Bahar yorgunluğunu atmak için günde 2 – 2.5 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

Mevsim meyvelerini tüketirken acele etmeyin. Hormon içeren yiyecekler vücutta ödem yapabilir.

Nisan ayından itibaren diyetinize taze bakla, ıspanak, kıvırcık, marul, taze sarımsak, taze soğan, kuşkonmaz ve elma, can erik, muz ekleyin.

Mayıs ayından itibaren diyetinize enginar, bezelye, çarliston biber, domates, salatalık, ebegümeci, pazı, semizotu, taze fasulye ve çilek, yeşil erik, malta eriği, dut, çağla ekleyin.

Haziran ayından itibaren diyetinize bamya, biber, dolmalık biber, dereotu, taze nane, kuzu ıspanak, patlıcan, kabak, barbunya fasulyesi ekleyin.

Yemeklerinizin yanında bol miktarda salata tüketin ve salatanızı bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile lezzetlendirin.

Süt, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve depresyonu önler; bu dönemde günde iki bardak süt içmeye özen gösterin.

Açık havada yürüyüş yapmaya zaman ayırın.