2024'te en çok ne kazandıracak? Seçimden sonra olacaklara işaret etti

Tuğba Hacıbayramoğlu, 2024 yılında yatırım yapılabilecek seçenekleri değerlendirirken, yerel seçimlerin ardından dövizde yaşanacak yükselmelere de vatandaşın hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Tuğba Hacıbayramoğlu’nun yazısı şöyle:

2023 yılı yüksek enflasyon ile boğuştuğumuz bir yıl oldu. Tüm tüketim mallarının yanı sıra ev, araba, kira gibi taşınmaz mallar dâhil fiyatı artmayan hiçbir ürün yok. Her şeyin fiyatının artması ve de artacağının düşünülmesi insanları daha fazla harcamaya itti. Fiyatı artacak, bakın zam gelecek kaygısıyla insanlar tüketim yapmayı sürdürdü. Bu durumda enflasyonu yine frenleyemedik. Elinde nakit tutmak zaten bu ortamda mantıklı değildi. Peki, parası olan, neye yatırım yaptıysa enflasyona karşısında parası erimedi diye sorarsanız; yanıtı aşağıda…

BAKIN 2023 YILINDA EN ÇOK NEYE YATIRIM YAPAN KAZANDI?

Dolar

Yıla 18.74 seviyelerinden başlayan ABD doları, Mayıs ayına kadar aynı oranlarda seyretse de genel seçimler sonrası yükseliş trendine girdi. Ağustos ayında 27 TL’ye kadar çıktı. 28 Aralık itibariyle dolar kuru 29.40 TL civarında. Bu durumda 2023 yılında parasını dolara yatıran yaklaşık yüzde 65 oranında kazandı.

Euro

Yıla 19.89 TL’den başlayan Euro kuru, 28 Aralık’ta 32.70 TL civarında. Seçime kadar Euro da pek bir değişim olmadı. Haziran itibariyle Euro da yükseliş başladı. 2023 yılında parasını Euro’ya yatıran yaklaşık %65 oranında kazanç sağladı.

Altın

Türk halkının en sevdiği, en garantili bulduğu yatırım aracı altın ise 2023 yılında yaklaşık yüzde 80 oranında kazanç sağladı. Yılbaşında 1.105 TL’den işlem gören gram altın fiyatı, 28 Aralık’ta 1.962 TL’ye çıktı. Ancak altında asıl son beş yılda ciddi bir artış var. Örneğin 2019’de 220 TL olan gram altın fiyatı, şu günlerde 1.951 TL’den işlem görüyor. Son beş yılda altına yatırım yapan yüzde 900’den fazla kazanç sağlamış. Yani her fırsatta koluna bilezik yapmayı ya da çeyrek altın almayı en büyük tasarruf aracı olarak gören Ayşe teyzem yine kazançlı çıkmış. Türk kadını işini bilir!

Bitcoin

Sanal para birimi bitcoin ve benzerleri dalgalı bir grafiğe sahip. Ancak yıl başı ve sonrasını baz alırsak bitcoin’e yatırım yapan da yaklaşık %200 oranında kazanç sağlamış görünüyor. 5 Ocak’ta 19.80 dolar olan bitcoin fiyatı, 28 Aralık’ta 43.49 dolara kadar çıktı. Bu dolar fiyatıyla artış ancak TL bazında ise yıla 423.000 TL’den başlayıp yılsonu 1.245.000 TL’ye çıktı. Yani TL bazında bitcoinde yüzde 200’lik artış var. Ancak bitcoin arkasında bir devlet ya da merkezi bankası bulunmadığından hala riskli yatırım kaynaklarından görünüyor.

Gümüş

Birkaç yıldır gümüş külçeler ve gram gümüş satışları da revaçta. Tıpkı altın gibi gümüş satışı da var. 5 Ocak’ta 14,14 TL’den işlem gören gümüş endeksi 28 Aralık’ta 23.11 TL’ye çıktı. Kazanç yaklaşık yüzde 60 oranında.

Borsa

İstanbul Borsası bu sene halk arzlarla gündeme geldi. Hemen her hafta halka arz satışları vardı. Küçük çaplı yatırımcı çok ilgi gösterdi ve genelde kazandı. Borsada çok ciddi oranda yeni yatırımcı girdi. Borsada 10 kat yani yaklaşık yüzde 1000 oranında kazandıran hisseler de var. Ancak BİST 100 endeksine bakarsak yıla 5,56 TL’den başlayan Borsa İstanbul endeksi 28 Aralık’ta 7.55 TL. Kısacası borsada halka arza ve doğru şirketlerle yatırım yapanlar kazandı. Kazançları enflasyonun çok üzerinde oldu. 2023 yılının borsadaki en gözde sektörleri ise genelde enerji hisseleri oldu.

PEKİ, 2024 YILINDA NE KAZANDIRIR?

Riskli yatırım sevmeyenler için altın ve benzeri değerli madenler kazandırmaya devam eder gibi duruyor. Çünkü Rusya-Ukrayna, İsrail – Gazze savaşı ve dünya genelindeki kaotik ortamlar her zaman altına ilgiyi arttırır. Tıpkı 2023 yılında olduğu gibi doğru hisse tercihinde borsa ve sanal para da kazandırabilir.

Ve özellikle astrologlara göre 2024 yılında toprağa ve altına yatırım yapanların kazanacağı bir yıl olacak.

Tarım yapabileceğiniz en azından kendinizi doyuracak kadar bile bir şeyler ekebileceğiniz araziler, sulu tarım yapılabilecek yerler, değer kazanacak gibi duruyor. Bu arada yine kentsel dönüşüm için açılacak yeni araziler de olabilir.

Ev ve araba fiyatlarını soracak olursanız. Bu enflasyonist ortamda ev fiyatları düşmez. Çünkü yeni ev maliyeti sürekli artıyor. Yeni evin yapım maliyeti %100 artınca bu da ister istemez ev fiyatlarına yansıyor. Eski evlerin fiyatları da yeni ev bedelleri artınca haliyle düşmez.

Seçime kadar baskılanan döviz fiyatları da geçen sene ki gibi seçim sonrası artış gösterebilir.

Not: Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir.