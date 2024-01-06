Futbolun Afrodit'i Tuğba Hacıbayramoğlu açıkladı. Kazak çöllerinde adı duyulmamış Bahtiyar'a kim neden 4.5 milyon euro verdi

Trendyol Süper Ligi’nin 19. Haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stayumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibine 3-1 mağlup oldu.

"BİRİLERİ AÇIKLAMALI"

Mücadelenin ardından Zaynutdinov’un zayıf performansına tepki gösteren Tuğba Hacıbayramoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Beşiktaş için hüsranla biten bir akşam oldu yine Kasımpaşaspor karşısında 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Gerçekten taraftar isyan noktasına geldi. Taraftarı isyan noktasına getiren konu bu transferleri kim nasıl yaptı? Bakhtiyar Zaynutdinov gibi bir oyuncuya 4.5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli verilerek nasıl transfer edildi. Bunları birileri açıklamalı. Kazak Ligi’nden Rus Ligi’ne geçmiş bir oyuncuyu 4.5 milyon euroya transfer ediyorsunuz. Onun dışında bu sezon çok fazla bir şey gösteremeyen transferler var. Bu transferleri kim nasıl yaptı? Taraftarlar gerçekten isyan noktasına geldi. Bu akşam için sevindirici tek şey Semih gol atmasıydı. Semih’in hafta içi sözleşmesi uzatılmıştı gol de attı. Genç yetenekler dışında Beşiktaş nasıl toparlanır? İnanın bu soruya yanıt vermekte zorlanıyorum.” İfadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında CSKA Moskova’dan 4.5 milyon euroya transfer edilen Bakhtiyar siyah-beyazlı formayla 21 maça çıkarken sadece 1 asist kaydetti.