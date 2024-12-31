2024’te kaybeden ve kazanan Avrupalı liderler

2024, Avrupa'da siyasi arenada büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Paris'ten Budapeşte'ye kadar yapılan seçimler, savaşlar, kötü giden ekonomi ve ABD'deki Donald Trump zaferi, Avrupa'nın politik dengesini sarstı. Peki, bu yıl hangi liderler güçlü bir şekilde yükseldi, kimler ise zorluklar yaşadı?

DONALD TUSK

Polonya, uzun bir süre Avrupa Birliği'nin “sorunlu çocuğu” olarak görülse de, Donald Tusk’ın liderliğiyle dikkat çekici bir şekilde değişti. Avrupa Halk Partisi’nin önde gelen isimlerinden biri olan Tusk, Ukrayna konusunda Brüksel ile güçlü bir uyum içinde çalışarak önemli bir etki sağladı. Brüksel’deki ilk büyük hareketi, göçmenlerin geri dönüşünü sağlayacak tartışmalı bir planı onaylamak oldu.

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PEDRO SANCHEZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, siyasi spektrumun diğer ucunda yer almasına rağmen, 2024 yılında Avrupa’nın en istikrarlı liderlerinden biri olarak öne çıktı. Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, anti-establishment mesajına rağmen, partisinin 20 üyeli delegasyonu büyük ölçüde sağlam kaldı. Sanchez, Brüksel’deki etkisini artırarak önemli bir güç oluşturdu. Ayrıca, İspanya Maliye Bakanı Nadia Calvino’nun Avrupa Yatırım Bankası Başkanlığı’na seçilmesi ve Teresa Ribera’nın AB’nin rekabet politikası ve iklim gündemini denetlemesiyle başarılar elde etti.

MARİO DRAGHİ VE ENRİCO LETTA

İtalya’nın eski başbakanları Mario Draghi ve Enrico Letta, Avrupa Konseyi'nde artık yer almasalar da, 2024'te Avrupa ekonomisiyle ilgili yaptıkları raporlarla etkilerini sürdürdüler. Draghi ve Letta, Avrupa ekonomisinin ABD'nin gerisinde kaldığını belirterek yeni sübvansiyon fonları ve düzenlemelerin geri çekilmesi gibi önemli önermeler sundular. Bu mesajlar, Brüksel'deki yeni Avrupa Komiserlerinin görev tanımlarına bile yansıdı.

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EMMANUEL MACRON

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için 2024, felaket bir yıl oldu. Haziran ayında yapılan AB seçimlerinde aşırı sağcı rakipleri 81 sandalyeden 30’unu kazanarak büyük bir zafer elde etti. Ardından yaptığı erken seçimlerde, merkezci çoğunluğunu kaybetti. Ayrıca, eski merkez sağ AB komiseri Michel Barnier ile kurmaya çalıştığı hükümet de başarısız oldu. Macron’un artık Avrupa’nın en güçlü liderlerinden biri olmadığı görülüyor.

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OLAF SCHOLZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2021'de Angela Merkel’in yerine geçtikten sonra, koalisyon içindeki anlaşmazlıklarla zor günler geçirdi. Sosyalist, Yeşiller ve liberal FDP partilerinin oluşturduğu koalisyon, Brüksel’deki kararları da zora soktu. Almanya, AB'nin en büyük üyesi olarak artık güvenilir bir partner olarak görülmemeye başlandı. Koalisyonun içinde yaşanan iç çekişmeler, 2024’te hükümetin feshedilmesine ve erken seçimlerin yapılmasına yol açtı.

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KLAUS IOHANNİS

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, iki beş yıllık görev süresinin ardından, ülkedeki geleceği belirsizleşti. Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde sürpriz bir şekilde aşırı sağcı milliyetçi Calin Georgescu kazandı, ancak Yüksek Mahkeme bu sonuçları iptal etti. Iohannis, AB'deki geleceği için net bir adım atamazken, NATO Genel Sekreterliği için yaptığı girişim de başarısız oldu.

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MARK RUTTE

Hollanda Başbakanı Mark Rutte için 2024 karışık bir yıl oldu. Temmuz ayında 14 yıl süren iktidarının ardından istifa etmek zorunda kaldı ve partisinin aşırı sağcı Geert Wilders ile koalisyon kurması, Brüksel’de büyük tartışmalara yol açtı. Ancak kısa süre sonra NATO Genel Sekreterliği’ne atanması, ona yeni bir uluslararası etki alanı sağladı. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması, NATO’nun savunma politikasının güçlenmesine yardımcı oldu.

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VİKTOR ORBAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel için hiç de “İYİ BİR TAT” değil, ancak Avrupa’da büyük bir etkiye sahip. Moskova ve Pekin’e yaptığı ziyaretler, Avrupa Birliği’nin bazı üyeleri tarafından protesto edilmesine yol açtı. Özellikle Ukrayna politikaları üzerine sıklıkla veto hakkını kullanan Orban, AB’nin güneydoğusundaki politikaların şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaya devam etti.

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KEİR STARMER

Birleşik Krallık’taki seçimlerde Keir Starmer, AB ile ekonomik ve güvenlik ilişkilerini iyileştirme vaadiyle büyük bir zafer kazandı. Brexit’in ardından AB ile ilişki en düşük seviyeye inmişken, Starmer bu ilişkilerin yeniden düzeltilmesi için güçlü bir vizyon sundu.

2024 yılı Avrupa’da siyasi değişimlerin en fazla yaşandığı yıllardan biri oldu. Kimileri güç kazandı, kimileri ise zorluklarla karşılaştı. Ancak, Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek isimler arasındaki bu mücadele devam edecek gibi görünüyor.

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