2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı

2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı
Düzenleme: Sinan Başhan

Yaban hayatı fotoğrafçılığının Oscarı olarak tanınan Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Wildlife Photographer of the Year Contest) birbirinden ilginç 13 kazananı belli oldu. İşte karşınızda nefes kesen 13 muazzam kare...

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 1

Şafaktan hemen önce arkada ay batarken, bir Pallas kedisi Çin'den Xingchao Zhu'nun objektifine bakıyor. Fotoğrafçı, 2023 Çin Yeni Yılı'nda Çin'in İç Moğolistan'ının soğuk platosunu geçerek bir grup pallas kedisini takip ederek günler geçirdi. Zhu fotoğrafı çektiğinde bu memeli küçük bir kuşu yakalamıştı.

Pallas kedileri, kalın kürkleri sayesinde yüksek rakımlarda hayatta kalmak için donanımlıdır. Saklanarak, kamuflaj kullanarak ve kendilerini engellerin arkasına gizleyerek daha büyük avcılardan kaçınma eğilimindedirler.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 2

Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'nda, bu iki aslan fırtına bulutlarının ve batan güneşin uğursuz fonunda birkaç kez çiftleşti. İngiltere'den William Fortescue, etkileşimin fotoğraflarını çekti, ancak bu fotoğrafın büyütülmüş bir versiyonunu görene kadar erkeğin yelesinden uçuşan tükürüğü veya böcekleri fark etmedi.

Fotoğrafçı Instagram'da o anları "Aslanlar arasındaki çiftleşme genellikle içgüdüseldir ve tepkiler tahmin edilemez. Üç gün boyunca her 15 dakikada bir çiftleşecekler. Rehberim Anderson Kayle ve ben oturup bunu üç gün boyunca izledik, umduğum görüntüyü elde edene kadar birçok kez başarısız olduk" diye anlatıyor.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 3

Güney Afrikalı fotoğrafçı Tommy Trenchard, balıkçı teknelerinin kazara köpekbalıklarını yakalamasını belgelemek amacıyla Greenpeace gemisi Arctic Sunrise'a bindi. Burada, Güney Atlantik Okyanusu'nun uluslararası sularında, oltaya karşı mücadele eden bir requiem köpekbalığının yan avını fotoğrafladı. Görüntüye eşlik eden bir bildiriye göre, her yıl okyanuslardan yaklaşık 80 milyon köpekbalığı alınıyor. Yüzgeç kesmeye karşı düzenlemelerde on kat artış olmasına rağmen, yakın zamanda yapılan bir araştırma, 2012'ye kıyasla 2019'da köpekbalıklarının daha yüksek oranlarda öldürüldüğünü gün yüzüne çıkarttı. Sayıları 1970'ten bu yana dünya çapında azaldı ve şimdi, köpekbalığı ve vatoz türlerinin üçte birinden fazlası aşırı avlanma nedeniyle neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 4

Çoğu insan için, güzel yaban hayatı düşünüldüğünde midyeler akla ilk gelen şey olmayabilir ve ekosistemler için önemleri genellikle yeterince takdir edilmez. Ancak Hollandalı fotoğrafçı Theo Bosboom, batı Portekiz'e yaptığı bir fotoğraf gezisinde bulduğu bu canlıları öne çıkarmak istedi.

Fotoğrafçı Instagram'da "Dik kayalık bir patika nedeniyle ulaşılması oldukça zor olan bu özel plaja ikinci ziyaretimizdi. Geri dönüş yolunda büyük bir midye kolonisi keşfettik ve gelgitin başlamasından hemen önce onu fotoğraflayabildik" diye yazıyor.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 5

26 drone ile yakalanmış karelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu görüntü, Norveç'in Svalbard kentindeki Bråsvellbreen buzulunun ve yaz aylarında eriyen suyunun geniş bir görünümünü sunuyor. Görüntüye eşlik eden bir açıklamaya göre buzul, Avrupa'nın üçüncü büyük buz örtüsü olan Austfonna buz örtüsünün bir parçası. Bazı tahminlere göre, iklim değişikliği Svalbard'ın buzullarının 400 yıl içinde tamamen yok olmasına yol açabilir.

Kanadalı fotoğrafçı Thomas Vijayan bu muazzam kare hakkında "Güzel görünse de gerçek aynı değiL. Buzullar endişe verici bir hızla eriyor ve sonunda yok olacaklar" ifadelerini kullandı.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 6

Antarktika'nın Weddell Denizi'nde dokuz haftalık bir keşif gezisi sırasında, Birleşik Krallık'tan fotoğrafçı Tamara Stubbs bu iki yengeç yiyen foku şekerleme yaparken gördü. İkili geminin yakınında uyuyakalmıştı, çoğu zaman sadece burunlarının uçları suyun dışına çıkacak kadar su altındaydılar.

Stubbs Instagram'da "Bazen baş daha büyük bir nefes almak için yukarı çıkıyordu ve ikisi birlikte yukarı çıkarak bana bu fotoğraf fırsatını verdi. Hepsinin horlamasını izlemek ve duymak ne kadar büyülüydü anlatamam. Hayattaki bazı anlar tam bir hazinedir ve bu kesinlikle o anlardan biriydi" diye yazıyor.

Yengeç yiyen foklar, Güney Okyanusu'ndaki en bol bulunan fok türüdür ve sayıları yaklaşık dört milyondur. Adlarına rağmen yengeç yemezler, bunun yerine kril yerler. Ancak bu minik kabuklular deniz buzuna ihtiyaç duyar , özellikle de yaşamlarının larva evresinde ve iklim değişikliği kutuplardaki deniz buzunun kapsamını azaltarak onları riske atıyor.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 7

Randy Robbins, bir kış sabahı Kaliforniya'daki evinin yakınındaki ormanda yürürken kamera tuzaklarını kontrol ederken bu donmuş geyiğe rastladı. Bulduğu şey karşısında şaşıran Robbins, bu fotoğrafı akıllı telefonuyla çekti.

Robbins'in Forbes'tan Cecilia Rodriguez'e verdiği bir röportajda "Yanımda büyük bir lens vardı ama geniş açıya ihtiyacım vardı. Buz eridiği için sahne geçiciydi ve daha geniş bir lensle geri dönmeye çalışırsam anı kaçıracağımı biliyordum. Bu görüntüyü hayatın kırılganlığının ve her şeyin görkemli tasarımının bir hatırlatıcısı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 8

Londra'nın Bushy Park'ında yuvalarını inşa etmek için yarı devrilmiş bir söğüt ağacında bir çift karga seçti. Birleşik Krallık'tan fotoğrafçı Samual Stone, kuşların yerel geyiklerden saç ve diğer yuvalama malzemeleri taşıyarak söğüde geri dönmelerini izledi.

Stone, Instagram'da "Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim. Karganın, taşları, boyutlarına göre sıralaması oldukça ilginç bir görüntü arz ediyordu. Bu beni büyüledi." diye yazdı.

Kargalar sosyal ve oldukça zeki oldukları için bilinirler. Bu kuşlar genellikle hayatları boyunca eşleşirler ve her yıl yeni yuvalar inşa ederler.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 9

Fotoğrafçı Ian Ford, Brezilya'daki São Lourenço Nehri'nin bir kolunun kıyılarında bir jaguar görüldüğüne dair telsizden bir çağrı aldı. Büyük kediyi bulmayı başardı ve bir teknede diz çökmüş pozisyonundan avcının çenesini bir yacare kaymanının etrafında kapattığı anı ölümsüzleştirdi.

Güney Amerika'nın Pantanal bölgesinde, yağmur ormanı habitatı dünyadaki en yüksek jaguar yoğunluğunu destekler. Büyük kediler yiyecek için birbirleriyle rekabet etmek zorunda değildir, çünkü av çok bol miktarda bulunuyor.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 10

Malezya'nın yaylalarında, fotoğrafçı Lam Soon Tak, bir nehrin kenarında kırık dallarda duran bu David Bowie örümceğini gördü. Örümcek, ağzında beyaz bir yumurta diski tutuyordu ve turuncu gövdesi, odunun üzerindeki yeşil yosunla kontrast oluşturuyordu.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 11

Amerikalı fotoğrafçı Jason Gulley birçok deniz ineği fotoğrafladı, ancak Florida'nın Crystal Nehri'nde bir anne ve yavrusunun yer aldığı bu fotoğraf en sevdiklerinden biri olmaya devam ediyor. Bunun nedeni yalnızca yavrunun ifadesi veya yüzgeçlerinden sızan kabarcıklar değil, aynı zamanda deniz ineği korumacılığının bir başarı hikayesini temsil etmesidir. Gulley Instagram'da bu fotoğraf hakkında "Sadece birkaç yıl önce, Crystal River su bitkilerinden yoksun bir su altı çoraklığıydı. Bugün, biyologların, toplum ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve devlet kurumlarının çalışmaları sayesinde Crystal River, görünürlüğü temizleyen, balıkları geri getiren ve yıl boyunca deniz ineklerinin varlığını sürdüren su otlarıyla dolup taşıyor" diye yazdı.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 12

Dawson'ın yuva yapan arıları ilkbaharda hızlı bir çiftleşme çılgınlığı için topraktan çıkarlar. Erkekler önce yuvalarını terk eder ve birkaç gün içinde dişiler de onları takip eder. Dişiler dışarı çıkar çıkmaz, bekleyen erkekler onlarla çiftleşmek için rekabet eder.

Avustralyalı fotoğrafçı Georgina Steytler, ilk defa Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altında "Bunun sonucunda zavallı dişinin etrafında çılgın bir 'çiftleşme topu' oluşuyor ve bir düzine kadar erkek arı onu ele geçirmeye ve rakiplerini parçalamaya çalışıyor" diye yazdı.

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2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı 13

Bu fotoğrafı çekmek için İspanyol fotoğrafçı Jose Manuel Grandío, Fransa'ya yaptığı kış gezisinde sıfırın altındaki sıcaklıklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Gezisinin son gününde bu zıplayan gelinciği gördü.

Gelinciklerin tam olarak neden böyle zıpladığı açık bir sorudur. Halk hikayeleri, bu sıçramaların, yaratığın avını saldırmadan önce büyülemek ve şaşırtmak için yapıldığını söyler . Ancak bu durumda, görünürde av yoktu.

Fotoğrafçıya göre gelinciğin sıçrayışı, yeni yağan kardan sonraki "coşkunun ifadesi"ydi.

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