2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı

Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'nda, bu iki aslan fırtına bulutlarının ve batan güneşin uğursuz fonunda birkaç kez çiftleşti. İngiltere'den William Fortescue, etkileşimin fotoğraflarını çekti, ancak bu fotoğrafın büyütülmüş bir versiyonunu görene kadar erkeğin yelesinden uçuşan tükürüğü veya böcekleri fark etmedi.

Fotoğrafçı Instagram'da o anları "Aslanlar arasındaki çiftleşme genellikle içgüdüseldir ve tepkiler tahmin edilemez. Üç gün boyunca her 15 dakikada bir çiftleşecekler. Rehberim Anderson Kayle ve ben oturup bunu üç gün boyunca izledik, umduğum görüntüyü elde edene kadar birçok kez başarısız olduk" diye anlatıyor.