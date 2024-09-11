2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı

Antarktika'nın Weddell Denizi'nde dokuz haftalık bir keşif gezisi sırasında, Birleşik Krallık'tan fotoğrafçı Tamara Stubbs bu iki yengeç yiyen foku şekerleme yaparken gördü. İkili geminin yakınında uyuyakalmıştı, çoğu zaman sadece burunlarının uçları suyun dışına çıkacak kadar su altındaydılar.
Stubbs Instagram'da "Bazen baş daha büyük bir nefes almak için yukarı çıkıyordu ve ikisi birlikte yukarı çıkarak bana bu fotoğraf fırsatını verdi. Hepsinin horlamasını izlemek ve duymak ne kadar büyülüydü anlatamam. Hayattaki bazı anlar tam bir hazinedir ve bu kesinlikle o anlardan biriydi" diye yazıyor.
Yengeç yiyen foklar, Güney Okyanusu'ndaki en bol bulunan fok türüdür ve sayıları yaklaşık dört milyondur. Adlarına rağmen yengeç yemezler, bunun yerine kril yerler. Ancak bu minik kabuklular deniz buzuna ihtiyaç duyar , özellikle de yaşamlarının larva evresinde ve iklim değişikliği kutuplardaki deniz buzunun kapsamını azaltarak onları riske atıyor.