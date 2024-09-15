Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi

Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbullulara unutamayacağı anlar yaşattı. Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçti.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 1

Continental Pass etkinliği kapsamında Estonyalı atlet Red Bull sporcusu Jaan Roose, 15 Temmuz Köprüsü'nü ince halat üstünden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçmeye başladı.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 2

Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy'de toplanan vatandaşlar gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Sporcu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 3

"CESARET İSTEYEN BİR DURUM"

Yapılan etkinlik için cesaret isteyen bir durum olduğunu söyleyen Behzat Akdeniz, “Yani çok ilginç bence. Cesaret isteyen bir durum. Yani çok tehlikeli bir spor.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 4

Herkesin yapabileceği bir şey değil. Biz de buraya onu seyretmeye geldik. Bakalım yapabilecek mi. Daha önce sosyal medyada seyretmiştim. Ama böyle canlı canlı görmedim. Bu ilk olacak” diye konuştu.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 5

"ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Yapılan etkinliğin dünya ve Türkiye açısından güzel olduğunu söyleyen Mustafa Zeybek, “Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 6

Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici” dedi.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 7

Öte yandan, bu tarihi ana şahitlik etmek için Anadolu yakasında da vatandaşlar Nakkaştepe sahilinde toplandı.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 8

Meraklı gözlerle ip üzerindeki yürüyüşü izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

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Boğaz'ın üstünden iple yürüyerek geçti. İstanbul bu olaya kitlendi 9

Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı. Jean Roose kıtalar arasını ip üzerinde yürüyerek 1 saatte geçmiş oldu.

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