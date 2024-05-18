'Arda Güler'ken biz neden kederliyiz?'

Kaynak: Haber Merkezi
'Arda Güler'ken biz neden kederliyiz?'
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zor günler geçiren Gençlerbirliği'nde Niyazi Aktaş'ın istifası sonrası mart ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in haklarının Fenerbahçe'ye devri, Gençlerbirliği'nin son durumu ve kırmızı-siyahlı kulübün hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Osman Sungur'un açıklamaları şu şekilde;

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''ARDA GÜLER'KEN BİZ NEDEN KEDERLİYİZ''
"Hadi sizden öncekiler yanlış yaptı, Arda Güler'i bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdi. Siz neden adeta senet kırdırır gibi sözleşmeden doğan haklarınızdan vazgeçtiniz? Bakın Arda oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor. Arda seviniyor, Fenerbahçe seviniyor, biz ise kederleniyoruz. Arda gülerken biz neden kederliyiz? 'Keşke' diyoruz şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hem de kaç keşke var."

"Ama söylediğim gibi Beştepe'de görev alan her teknik adam bunu bilmeli. Efendim işte çok gençler, yeterli değiller, biraz daha yetişmesi lazım, takımın iddiası, benim kariyerim... Hayır Gençlerbirliği'nde öncelik her zaman altyapıdır her zaman Gençlerbirliği'nin kimliğidir."

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