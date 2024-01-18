21 Ocak tarihine dikkat! Ünlü astrolog açıkladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş bir kamuoyuna ulaşan Dinç’in yüzbinlerce takipçisi, ünlü astrolog ’un yaptığı açıklamaları da can kulağıyla takip etmeye devam ediyor.

4 burcun 21 Ocak tarihine kadar başına gelecekleri tek tek ifade eden Nilay Dinç en şanslı olan 4 burcu ve onları neleri beklediğini açıkladı.

İşte o burçlar:

BOĞA BURCUNU NE BEKLİYOR?

Konforun düşkün olan Boğa burcu yemeklere düşkün olması ile biliniyor. Nilay Dinç’in açıklamalarına göre Boğa burcu erkeği için güven ve sadakat ön planda olacak. Erkeklerin yanı sıra kadınların ise alımlı ve bakımlı olmayı tercih ettiğini ifade etti.

YENGEÇ BURCUNU NE BEKLİYOR?

Evine düşkün ve duyarlı olması ile bilinen Yengeç burcu, ailesine bağlı, yemekten keyif alan ve tarihsel konulara ilgili bir yapı sergilediğini söyleyen Nilay Dinç, Yengeç burcu erkeğinin ise evine bağlı ve duyarlı bir profil çizerken, kadınlarının çekici ve evine düşkün bir yapıya sahip, iyi bir anne ve eş olma özelliklerini taşıdığını belirtti.

YAY BURCUNU NE BEKLİYOR?

Özgür ve bağımsız Yay burcu, dinamik, sportif, keşif ve macera ruhuna sahip bireylerdir. Yay burcu erkeği bağımsızlığına düşkünken, Yay burcu kadınları bağımsız bir ruha sahiptir. Bunların yanı sıra gezmeyi ve eğlenmeyi sever. Seyahat konusunda harika bir partner olabilirler.

BALIK BURCUNU NE BEKLİYOR?

Oldukça hassas ve duyarlı olan Balık burcu, empati duygusu gelişkin, vicdanlı, sanatsal ve yardımsever özelliklere sahip olması ile bilinir. Balık burcu erkeği etrafındaki her şeyden kolayca etkilenebilen hassas bir profil çizerken, Balık burcu kadınları ise masalsı güzellikte olabilir, giyinmeye ve makyaja meraklıdırlar. Dıuyarlı olmalarına rağmen zor durumları aşma durumunda başarılıdırlar.

Astrolog Nilay Dinç, "21 Ocak tarihine kadar Boğa, Yengeç, Yay ve Balık burcu olanlar, bu dönemde şanslarının yaver gidebileceği birçok fırsatla karşılaşabilirler" sözlerini sarf etti.