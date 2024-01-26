2024'de 8 rakamının sırrı

Numeroloji, kişisel yıl sayınızı kullanarak, 2024’te sizi nelerin beklediğini keşfetmenize yardımcı olabilir. Kişisel yıl sayınızı hesaplamak için, doğum tarihinizin gününü ve ayını oluşturan rakamları teker teker toplayın ve 5 sayısını ekleyin. Elde ettiğiniz sayı 1 ve 9 arasında bir rakama indirgenecek şekilde toplamaya devam edin.

Örneğin, İrem adında bir kişi 17 Aralık doğumlu olsaydı, kişisel yıl sayısı hesaplaması şöyle olurdu: 17 + 12 + 6 (1 + 7 + 1 +2 + 6) = 17 (1+ 7) = 8. Bu durumda, İrem’in 2023 için kişisel yıl sayısı 8 olurdu.

Bu bilgiler ışığında, 2024 yılında sizi nelerin beklediğini keşfetmek için kişisel yıl sayınızı kullanabilirsiniz.

NUMEROLOJİ NEDİR?

Numeroloji, sayıların ve bunların insan yaşamları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Her harfin numerolojide karşılık gelen bir sayıya sahip olduğu, adlardaki harflerin sayısal hesaplamasına dayanır. Bu sayılar kişiliğinizi, hayatınızı değerlendirmek ve hatta geleceğinizi tahmin etmek için kullanılabilir.

Numeroloji, her kişiliğin özünü bulmaya odaklanan, eski bir bilimdir. Hayatınızın amacını ve karşılaşabileceğiniz zorlukları, engelleri ve fırsatları belirttiği söylenir. Astroloji gibi, size yaşamınızda neyin yardımcı olabileceği ve neyin yapılamayacağı hakkında bir ipucu verdiğini iddia ediyor.

Numeroloji, bir kişinin kim olduğu, neden bu hayata doğduğu ve hayat amacının, derslerinin ve bilinçaltında getirdiği bilgilerinin ne olduğunun ona tekrar hatırlatmasını yapmak amacı ile sayıların sırrını kullanan metafizik bir ilimdir.

Her kişi numerolojide farklı şekillerde hesaplanan birden fazla sayı ile ilişkilidir. Her sayı, kişiliğinizin veya geleceğinizin belirli bir aşamasını gösterir.

NÜMEROLOJİDEKİ FARKLI GÖSTERGELER:

Yaşam yolu numarası: Bu numeroloji grafiğinizdeki en kritik sayıdır ve doğum tarihiniz kullanılarak hesaplanır. Yaşamınız boyunca karşılaşmanız muhtemel güçlü yanlarınızı, zayıf yönlerinizi, zorluklarınızı, derslerinizi ve olaylarınızı ortaya çıkarır.

Kader numarası: Bu numara adınız ve soyadınız kullanılarak hesaplanır1. Hayattaki amacınıza bir bakış sağlar.

Kişilik numarası: Bu sayı, adınızdaki ünsüzler kullanılarak hesaplanır1. Sayı kişiliğinizi tanımlar ve size başkalarının sizi nasıl gördüğünü anlatır.

Bu bilgiler ışığında, numeroloji; zayıf noktalarınızı anlayarak yeteneklerinizi geliştirmenizi, hayat yolunda hangi alanda güçlük çekeceğinizi ve test edileceğinizi anlamanıza, önemli kararlar için doğru zamanlamayı belirlemenize, hangi günler pozitif enerji yüklü olacağınızı söylemenize ve negatif ve olumsuz enerji yüklü günlerinizi size söyleyerek önlem almanızı sağlar.

HANGİ SAYILAR HANGİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ TEMSİL EDER?

Numeroloji, sayıların ve bunların insan yaşamları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Her sayının belirli bir enerji ve anlamı vardır ve bu sayılar kişiliğinizi, hayatınızı değerlendirmek ve hatta geleceğinizi tahmin etmek için kullanılabilir

İşte numerolojideki sayıların genel anlamları:

1. Bir (1): Liderlik, bağımsızlık, özgünlük ve hırs. Bu sayı, yeni başlangıçları ve başarıları temsil eder.

2. İki (2): Diplomasi, işbirliği ve peacemaking. İki sayısı, dengenin ve uyumun sembolüdür.

3. Üç (3): Yaratıcılık, sosyallik ve kolay iletişim. Bu sayı, neşe ve ilhamın sembolüdür.

4. Dört (4): İşçilik, disiplin ve düzen. Dört sayısı, istikrar ve güvenilirliğin sembolüdür.

5. Beş (5): Özgürlük, macera ve değişim. Beş sayısı, heyecan ve çeşitliliğin sembolüdür.

6. Altı (6): Sorumluluk, koruma ve hizmet. Altı sayısı, aile ve toplum hizmetinin sembolüdür.

7. Yedi (7): Derin düşünme, sezgi ve aydınlanma. Yedi sayısı, bilgelik ve iç gözlem sembolüdür.

8. Sekiz (8): Malzeme memnuniyeti, kariyer başarısı ve hedeflere ulaşma. Sekiz sayısı, bolluk ve gücün sembolüdür.

9. Dokuz (9): İnsanlık hizmeti, fedakarlık ve tamamlanma. Dokuz sayısı, evrensel sevgi ve ruhani bilgelik sembolüdür.

Bu sayıların her biri, kişiliğinizi ve yaşamınızın belirli yönlerini temsil eder. Ancak, bu genel anlamların yanı sıra, numerolojideki sayıların anlamı, onların bir numeroloji grafiği içindeki konumlarına ve diğer sayılarla olan ilişkilerine de bağlıdır.

2024 yılında bir dizi önemli astrolojik olay gerçekleşecek.

İşte bazıları:

1. 21 Ocak: Plüton, Kova burcuna giriş yapıyor. Plüton’un Kova burcuna girişi ilerici gelişmeleri destekleyecek özgürlük ve bağımsızlık duygularını müjdelese de gerimli dolu bir atmosfere de yol açabilir.

2. 14 Şubat: Kova burcunda Mars - Plüton Kavuşumu. Kova burcundaki Mars - Plüton Kavuşumu isyankar yönünüzü daha da belirgin kılıyor. Cesaretiniz ve zekanızla mevcut düzene meydan okumaktan çekinmiyorsunuz.

3. 22 Mart: Balık burcunda Venüs Satürn Kavuşumu. Balık burcundaki Venüs-Satürn Kavuşumu sizi duygusal bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor: Hayal kırıklığına uğrama korkusu ve aşkınızı doya doya yaşama isteği arasında kalmış durumdasınız.

4. 10 Nisan: Balık burcunda Mars Satürn Kavuşumu. Balık burcundaki Mars ve Satürn Kavuşumu coşku ve ağırbaşlı tavırlar arasında bir çatışmaya işaret ediyor. Bu çatışma gelgitli bir ruh hali ve tekrar eden gerilimlerle sonuçlanabilir.

5. 21 Nisan: Boğa burcunda Jüpiter Uranüs Kavuşumu. Boğa burcunda gerçekleşen Jüpiter Uranüs Kavuşumu hırsınızı ve otorite duygunuzu kamçılıyor, karşınıza çıkan fırsatları arttırıyor.

6. 29 Nisan: Boğa burcunda Mars Neptün Kavuşumu. Boğa burcundaki Mars ve Neptün Kavuşumu hayal gücünüzü ve her şeyden kaçıp gitme arzunuzu kamçılıyor. Ancak duygularınızın yoğunluğunu arttıran bu Kavuşum fevri tepkilere de yol açabilir.

Bu tarihler, 2024 yılında gerçekleşecek önemli astrolojik olaylardan sadece birkaçıdır.

Ancak, astroloji sadece tahminler sunar ve kesinlikle geleceği garanti etmez. Bu nedenle, 2024 yılında gerçekleşecek olayların tam olarak nasıl şekilleneceğini görmek için zamanın geçmesi gerekmektedir.