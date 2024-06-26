21 yıl AKP’ye oy veren vatandaş: Onların çocuğundan çıksın haram zıkkım olsun

Sakarya’da yapılan bir sokak röportajında 21 yıldır AKP’ye oy verdiğini belirten bir vatandaşın feryadı, sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş, söz konusu videoda AKP için diğer partililerle kavga ettiğini belirterek, “Ben ailemi bozdum, dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim ama sonuç olarak öyle bir pişmanlık duydum ki özellikle eğer benim hakkımı alıyorlarsa onların çoluk çocuğundan çıksın, haram zehir zıkkım olsun” diyerek yaşadığı hayal kırıklığı ve pişmanlığını dile getirdi.

“HÜKÜMET EMEKLİYE ÖL DİYOR”

Enflasyonla beraber, A’dan Z’ye her türlü ürüne zam gelmesine de değinen vatandaş, “Küçücük bir çay 15 TL olursa, toplu taşımaya yüzde 65 zam olursa, ekmeğin gramajını düşürüp fiyatını arttırıyorsa, emekliye bu hükümet öl diyor, yaşama hakkı vermiyor” diye konuştu.

Vatandaş, konuşmasının devamında, 21 yıl boyunca hükümete oy verdiğini belirterek, “Ellerim kırılsın, dilim kesilsin oy vermeseydim” dedi.

“AKP HEP KENDİ ETRAFINI ZENGİNLEŞTİRDİ”

AKP’nin kendi etrafını zenginleştirdiğine dikkat çeken vatandaş, “Fakir fukaraya, parası olmayan, kirada olan insanlara o kadar zulmettiler ki öyle mağdur ettiler ki; bu kurban bayramını insanlar ağlayarak geçirdi” diye konuştu.

Pazar yerlerini gezdiğinde kimsenin bir şey alamadığını belirten AKP’li vatandaş, yumurtadan peynire fakir fukaranın yediği her şeye zam geldiğini söyledi.