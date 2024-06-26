21 yıl AKP’ye oy veren vatandaş: Onların çocuğundan çıksın haram zıkkım olsun

Düzenleme: Selin Turşak
21 yıl AKP’ye oy veren vatandaş: Onların çocuğundan çıksın haram zıkkım olsun

Sakarya'da yapılan bir sokak röportajında uzatılan mikrofona için döken vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sakarya’da yapılan bir sokak röportajında 21 yıldır AKP’ye oy verdiğini belirten bir vatandaşın feryadı, sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş, söz konusu videoda AKP için diğer partililerle kavga ettiğini belirterek, “Ben ailemi bozdum, dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim ama sonuç olarak öyle bir pişmanlık duydum ki özellikle eğer benim hakkımı alıyorlarsa onların çoluk çocuğundan çıksın, haram zehir zıkkım olsun” diyerek yaşadığı hayal kırıklığı ve pişmanlığını dile getirdi.

hn.jpg

“HÜKÜMET EMEKLİYE ÖL DİYOR”

Enflasyonla beraber, A’dan Z’ye her türlü ürüne zam gelmesine de değinen vatandaş, “Küçücük bir çay 15 TL olursa, toplu taşımaya yüzde 65 zam olursa, ekmeğin gramajını düşürüp fiyatını arttırıyorsa, emekliye bu hükümet öl diyor, yaşama hakkı vermiyor” diye konuştu.

Vatandaş, konuşmasının devamında, 21 yıl boyunca hükümete oy verdiğini belirterek, “Ellerim kırılsın, dilim kesilsin oy vermeseydim” dedi.

trg.jpg

“AKP HEP KENDİ ETRAFINI ZENGİNLEŞTİRDİ”

AKP’nin kendi etrafını zenginleştirdiğine dikkat çeken vatandaş, “Fakir fukaraya, parası olmayan, kirada olan insanlara o kadar zulmettiler ki öyle mağdur ettiler ki; bu kurban bayramını insanlar ağlayarak geçirdi” diye konuştu.

thgn.jpg

Pazar yerlerini gezdiğinde kimsenin bir şey alamadığını belirten AKP’li vatandaş, yumurtadan peynire fakir fukaranın yediği her şeye zam geldiğini söyledi.

İlgili Haberler
İdeal eş nasıl olmalı sorusuna vatandaşın cevabı nefes almalı oldu
'Ağzına telefon sokulan dayı' ortaya çıktı: Öyle bir kazık soktu ki çıkmıyor
Son Haberler
Assos Antik Kenti'nde yangın. ‘Tarihi yerlerin yüzde 90’ı yandı’ Gündem
Assos Antik Kenti'nde yangın. ‘Tarihi yerlerin yüzde 90’ı yandı’
Milli takımda saatler kala müjde Spor
Milli takımda saatler kala müjde
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti Spor
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü Gündem
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Bir motorda sekiz çocuk Video
Bir motorda sekiz çocuk
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı Spor
Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı