'Ağzına telefon sokulan dayı' ortaya çıktı: Öyle bir kazık soktu ki çıkmıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Ağzına telefon sokulan dayı' ortaya çıktı: Öyle bir kazık soktu ki çıkmıyor

Bir sokak röportajı sırasında ağzına telefon sokulması ile bir anda Türkiye gündemine oturan AKP'li dayı bu kez başka bir sokak röportajında ortaya çıkarak hükümete verdi veriştirdi.

'Ağzına telefon sokulan dayı' olarak bilinen AKP'li vatandaş seçimden sonra çekilen bir sokak röportajında hükümeti topa tutarak “Bize öyle bir kazık soktu ki içimizden çıkmıyor” diye konuştu.

Türkiye'nin son durumu sorulan AKP'li vatandaş AKP'ye oy verdiğini ancak çok pişman olduğunu söyleyerek “Bir ara memnunduk ama dini alet edip bizi kandırdılar. En son bize öyle bir kazık koydu ki, içinden çıkılmaz bir kazık koydu” diye söylendi.

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"OYUMU TAYYİP'E VERDİM VERMEZ OLAYDIM, NEFRET ETTİM"

Ekonomik krize isyan eden AKP'li emekli vatandaş "Ben seçimde oyumu Tayyip’e verdim, vermez olaydım. Ellerim kırılsaydı. Pişman oldum. Antalya’da benim kadar AKP'yi savunan mı var? Ama şu an nefret ediyorum” diye konuştu.

“TASARRUFU ÖNCE SARAY YAPSIN”

Erdoğan'ı savunduğu için ağzına telefon sokulduğunu hatırlatan vatandaş "Yine de ben milyonlarca kişinin karşısına çıktım Tayyip dedim AKP dedim. Amaa AKP bize öyle bir kazık koydu ki. Kendi oturduğun Saray’ın gideri 15 milyon lira... Peki ben 7 bin 500 lira ile nasıl geçineceğim. Tayyip tasarrufu önce Sarayda yapsın” dedi.

AĞZINA TELEFON SOKULAN DAYI KİMDİR?

Sade Vatandaş adlı bir Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında, azına telefon sokulan ve nedenle sosyal medyada “ağzına telefon sokulan dayı” olarak tanınan vatandaş Türkiye ekonomisi hakkında tartıştığı bir gence “Telefonunu çıkar” demişti. Sinirlenen kişi de telefonunu çıkararak AKP'li vatandaşın ağzına sokmuştu. AKP'li adamın ağzına telefon sokulan anın görüntüleri milyonlarca kez izlenmişti.

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