İdeal eş nasıl olmalı sorusuna vatandaşın cevabı nefes almalı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İdeal eş nasıl olmalı sorusuna vatandaşın cevabı nefes almalı oldu

Bir sokak röportajında sorulan “İdeal eş adayınız nasıl olmalı?” sorusuna vatandaşın verdiği cevaplar sosyal medyada viral oldu.

Zaman zaman halkın nabzını tutan sokak röportajları ilginç ve komik anları da ortaya çıkarıyor. Bir sokak röportajında muhabir yoldan geçen vatandaşa “İdeal eş adayınız nasıl olmalı?” sorusunu yöneltti.

Vatandaş “Öncelikle nefes almalı” dedi. Devamında ise muhabir maaşının ne kadar olması gerektiğini sordu.

Vatandaş ise 40 bin lira yanıtını verince muhabir “Hem nefes alacak hem de 40 bin lira. Neden 40 bin lira?” diye sordu.

Adam “Ne bileyim yeter mi yetmez mi tam olarak onu bilmiyorum ama yeter bence” şeklinde konuştu.

Muhabir şaşırarak “Yetmez mi 40 bin lira?” diye sorunca vatandaş “40 bin lira yeter ya herkes alıyor zaten o 40 bin lirayı” diye yanıt verdi.

"NEFES ALSIN YETER"

“Sen çalışacak mısın” sorusuna ise vatandaş iş bulup çalışacağını belirtti. Bulamazsa ne olacağını soran muhabire adam “O bana bakacak” cevabını verdi.

Daha da çok şaşıran muhabir “Hem sana bakacak hem de nefes alacak” dedi. Daha sonra muhabir ideal eşte göz renginin nasıl olması gerektiğini sordu.

Vatandaşın cevabı herkesi kırdı geçirdi. Adam soruya “Nefes alsın yeter” şeklinde yanıt verdi.

Video sosyal medyada gündem olurken herkesi gülmekten yere serdi.

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