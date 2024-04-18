21 yıl boyunca bu anı beklediler

Maçın başlamasından 2 dakika sonra gelen golle coşan ev sahibi ekip 63. dakikada Stephen Quinn'in ayağından kazandığı golle maçı koparmayı bildi. Accrington’dan Tommy Leigh'in 85. dakikada Mansfield kalecisi Radek Vitek'in üzerinden aşırtarak attığı gol, Nigel Clough'un liderliğindeki Mansfield’in 21 yıl sonra İngiltere üçüncü ligi olan League One’a dönmesini engelleyemedi.

Maçın ikinci dakikasında Maris'in sert ve alçak ortası Leigh tarafından ağlarla buluşturuldu ve Vitek'in yaylanarak yaptığı kurtarış Hiram Boateng'in kısa bir süre sonra ikinci golü atmasına engel oldu. Maris de Accrington'ın durmak bilmeyen bir baskıyla karşı karşıya kaldığı maçın yarım saatinden sonra kayarak yaptığı vuruşu az farkla dışarı gönderdi. Konuk ekip karşılık verme şansı bulamadı.

Christy Pym ilk yarıda yakın mesafeden bir kafa vuruşunu zorlukla çeldi. League Two’da sezonun takımına seçilen üç Mansfield oyuncusundan biri olan Keillor-Dunn, ikinci yarıda takımının en üretken oyuncusu oldu ve Quinn'e asist yaparak ikinci golün mimarı oldu.

Sezona 19 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Clough'un takımı, ligden yükselmek için sezon boyunca ciddi bir efor sarf etti. Kasım ayının son haftasına kadar League Two'da namağlup ünvanını koruyan Mansfield, zirveye oturmak için Şubat ayının son haftasına kadar bekledi. Fakat Wrexham'a yenilerek bir ay oturabildikleri liderlik koltuğunu devretmek zorunda kaldılar.

Nisan ayına da evlerinde karşılaştıkları Crawley karşısında aldıkları ağır mağlubiyetin ardından otomatik terfi sıralamasından düştüler. Crawley yenilgisi, Mansfield takımındaki moralleri fazlasıyla bozarken, medya bu mağlubiyeti son yıllarda lig terfisini kıl payı kaçırdıkları zamanları işaret ettiğini yazdı. Zira Mansfield 2022’de League Two Playoff Finali’ni kaybetmiş, 2019'da sezonun son gününde aldıkları yenilgiyle otomatik terfiyi kaçırmış ve geçen dönem ise terfiyi gol farkıyla es geçmişlerdi. Ancak ligin sonlarına demir atan Forest Green ve MK Dons'a karşı dört günde aldıkları iki galibiyet onları tekrar yükselme potasına soktu.

Accrington galibiyeti sonrası BBC Radio Nottingham'a konuşan Mansfield patronu Nigel Clough "Bu galibiyet büyük bir rahatlamaya vesile oldu. İşi Cumartesi gününe ve muhtemelen bir hafta sonra Barrow'a gitmeye kalmasını istemiyorduk. Cumartesi günü MK Dons'un aldığı sonuç bize bu gece galip gelmemiz için motive etti. İlk yarıda farkı ikiye çıkarmak için birkaç şansımız vardı ve Quinny bunu başardı. Maça erken bir golle başlamak bizim için önemliydi. Bu gol bütün futbolcularımın gerginliğini aldı. Taraftarımız ilk golün bu kadar erken gelmesinden sonra farklı bir maç beklediler ama futbol böyle bir şey değil. Önemli olan üç puanı almamızdı” diye konuştu. Futbol kariyerinin en iyi yıllarını Mansfield'ın komşu takımı Nottingham Forest'ta ünlü babası Brian Clough yönetiminde geçiren Nigel Clough, elde ettiği başarıyla League Two'da sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

İki dönem boyunca Burton Albion takımında büyük başarılara imza atan ve yükselişini yöneten ve onları yetersiz bir bütçeyle Championship'e taşıyan Clough, Mansfield’ı üst lige taşıyarak İngiltere futbol otoritelerinin takdirini kazandı.