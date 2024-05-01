Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu. Verdiği mesaj heyecanlandırdı

Düzenleme: Beyza Damgacıoğlu
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu. Verdiği mesaj heyecanlandırdı
Jose Mourinho, Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü oldu. Reklam serisinin ilk kesiti ise yayınlandı.

Türk Hava Yolları, son olarak Roma'yı çalıştıran ve şu an boşta olan Jose Mourinho ile çektiği reklam filmini paylaştı.

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''LONDRA'YA GERİ DÖNÜYORUM''
Reklamda Mourinho’nun 1 Haziran tarihli Londra bileti seçtiği ve ardından “Londra’ya geri dönüyorum” dediği görüldü.

Mourinho'nun 'Londra'ya geri dönüyorum' sözleri İngiltere'de bir takımın başına mı geçecek sorularını beraberinde getirdi.

Ancak Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarih olan 1 Haziran 2024 Cumartesi gününü işaret etti.

Şampiyonlar Ligi finali, Londra'da yer alan Wembley Stadı'nda oynanacak.

DEV TAKIMLARI YÖNETTİ
Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Setubal U17 takımında başlayan Mourinho, 2000 yılında Benfica ile ilk kez A takımda görev aldı.

Mourinho daha sonra sırasıyla Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı yönetti.

2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere kariyerinde 26 kupa kazanan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir başarıya imza attı.

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