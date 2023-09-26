2100 yıllık tarihi eserler helikopterle taşındı

Adıyaman’ın Gerger ilçe sınırlarında yer alan 1650 rakımlı Kımıl Dağı’nda 2021 yılında Kommagene Uygarlığı’nın Nemrut Dağı benzeri olan yeni bir kült (kutsal) alan tespit edildi. Köylüler tarafından geçtiğimiz yıllarda bulunan ve Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne bildirilen kült alanında yetkililer incelemede bulundu.

Dağın eteklerinde düştüğü fark edilen birisi ikiye bölünmüş 2 stel bulundu. Stellerin birisinde Tanrı Apollo ile Kral Antiokhos’un tokalaşma sahnesinin bulunduğu 1.3x1.76 ebatlarında 3 ton 500 kilo, her iki tarafında yazıt olan stel ise 1,16x1.76 ebatlarında 2 ton 200 kilo ağırlığında.

Eserlerin bulunduğu dağlık alana karayoluyla ulaşım olmadığı için, eserlerin taşınması için Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter talep edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebe olumlu cevap vermesi üzerine Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve ekip eserleri taşınabilir hale getirmek için çatlama ve düşmeyi önlemek için sponzetlerle sağlamlaştırıldı.

Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı’ndan genel maksat helikopteri tarafından halat salınarak eserler bağlandı. Eserler helikopter ile 6 kilometre uzaklıktaki Gölyurt Kartal Yaylasına taşındı. Stellerin taşınmasında yaklaşık 30 kişilik Jandarma ekibi güvenlik önlemi aldı. Eserler daha sonra Adıyaman'da Perre Antik Kent'e taşınacak.

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, yapılan çalışmayla ilgili bilgi vererek, “Yaklaşık 2-3 defa Kımıl Dağı’na çıktık. Zirveye çıkmak öyle kolay olmadı. 3-4 saatlik bir yürümeyle alana ulaşıyorsunuz. Malzemelerin götürülmesi ayrı bir sorun oldu. Oradaki taşları helikopter ile taşınabilecek şekilde bağladık. Jandarma Hava Kuvvetlerinden helikopter geldi ve çok şükür nihayet dağdan indirdik. Şimdi bundan sonraki aşamada biz bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Bundan sonraki aşamada bu kırık parçayı birleştirip, iki tane steli de müzenin uygun göreceği bir yerde sergilemek için hazırlanacak” dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, “2021 yılında Müze Müdürlüğümüze bir heykel kaidesinin fotoğrafın gelmesiyle alanda incelemelerde bulunduk. Bu alanda yaptığımız inceleme sonucunda üç parça stel tespit ettik. Bu stellerin bir tanesinde her iki tarafında Grekçe yazıt olan, bir tanesinde ise Kral Antiochos’un Tanrı Apollon ile tokalaşma sahnesi var. Bu stellerin çok zor bir alanda olması nedeniyle herhangi bir taşıt ile taşınamadı.

Kültür Turizm Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliği ile Diyarbakır’dan helikopter gelip buradaki stelleri bir alana taşıdı. Bunun üzerindeki yazıtların çözülmesiyle birlikte Kommmagene tarihi açısından önemli bilgilere sahip olacağız” şeklinde konuştu.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse’de eserlerin taşınmasıyla ilgili süreçten bahsederek, “Yazışmalar ve girişimler sonucunda helikopter ile eserlerin taşınmasına karar verildi. Bu alanda bulunan steller ve yazıtlar helikopter aracığıyla buraya taşındı. Burası Kommagene Krallığına ait yeni bir keşif. Buradaki yazıtlar okunduğunda gerek ülkemiz, gerek dünya kültür mirası için çok önemli bilgilerin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.