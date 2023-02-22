22 Şubat Çarşamba TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 22 Şubat Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 22 Şubat Çarşamba Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)
21:45 Akılalmaz (Yabancı Sinema)
23:45 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)
01:30 Akılalmaz (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
22:30 Ateş Kuşları
01:00 Kardeşlerim
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Camdaki Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Yasak Elma
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)
22:00 Dokuz Oğuz
00:15 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)
02:30 Taçsız Prenses
04:45 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star-NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:00 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Şampiyonlar Ligi /RB Leipzig- Manchester City
01:00 Maç
02:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:10 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema)
23:30 Gönül Dağı
01:50 Yürek Çıkmazı
04:10 Yunus Emre
06:30 Kapanış