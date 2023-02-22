22 Şubat Çarşamba TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 22 Şubat Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından kanallar deprem ortak yayını yapıyor. Peki, 22 Şubat Çarşamba Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

22 ŞUBAT ÇARŞAMBA HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

23:45 Kılıç Savaşları 2 (Yabancı Sinema)

01:30 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

22:30 Ateş Kuşları

01:00 Kardeşlerim

03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Camdaki Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Yasak Elma

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)

22:00 Dokuz Oğuz

00:15 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)

02:30 Taçsız Prenses

04:45 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star-NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:00 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Şampiyonlar Ligi /RB Leipzig- Manchester City

01:00 Maç

02:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 Yürek Çıkmazı

14:30 Adını Sen Koy

16:10 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema)

23:30 Gönül Dağı

01:50 Yürek Çıkmazı

04:10 Yunus Emre

06:30 Kapanış