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Depremzedeler başlarını sokacak yer bulamazken AKP'li Mamak Belediyesi elindeki 54 konutu satışa çıkarıyor

Mamak Belediye Başkanlığı, bünyesinde bulunan 54 adet daireyi ihale ile satışa çıkardı. İlanı görenler AKP'li belediyeye kış günü çocuklarıyla sokakta kalan "depremzede"leri hatırlattı: KYK'dan öğrenci çıkaracağınıza depremzedeleri bu evlere yerleştirsenize...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:13
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Depremzedeler sokaktayken Mamak Belediyesi 54 konutu satıyor

Depremzedeler başlarını sokacak yer bulamazken AKP'li Mamak Belediyesi elindeki 54 konutu satışa çıkarıyor
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10 ili yıkan depremin ardından 17 gün geçti. Çoğu ilde çadır bile bulamayan depremzedeler soğuk havada hala sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Depremden sonra toplanan bağışlara ne olduğu ise belirsiz!

Gıda, erzak, kıyafet isyanı süren depremzedeler başlarını sokacak yer bulamazken AKP'li Mamak Belediyesi'nin elindeki 54 konutu satışa çıkarması dikkat çekti.

BELEDİYE 54 KONUTU SATIŞA SUNDU

Basın İlan Kurumu ilan portalı İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, mülkiyeti Mamak Belediye Başkanlığında olan, Altıağaç ve Ege Mahallesinde bulunan 54 adet konut satışa sunuldu.

İhalenin 'Açık Teklif Usulü' yapılarak satış bedeli, ihale karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacağı bildirildi.

İlanı görenler AKP'li belediyeye kış günü çocuklarıyla sokakta kalan çaresiz "depremzede"leri hatırlattı.

KYK'DEN ÖĞRENCİ ÇIKARACAĞINIZA...

Vatandaşlar AKP'ye "KYK'dan öğrenci çıkaracağınıza depremzedeleri bu evlere yerleştirsenize" diyerek yaşanan duruma isyanda.

13 Şubat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait (KYK) öğrenci yurtlarının afetzedelere tahsis edilmesine karar verilmiş; pek çok öğrenci acele bir şekilde yurtlardaki odalarını boşaltmıştı.

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