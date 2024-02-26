22 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldüren şahsın cezası belli oldu

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan Karaca, sanık Yunus Çeken ile taraf avukatları katıldı. Emirhan Karaca ile Nurullah Bozkurt’un olay saatinden önce maktulün kardeşi Emircan Bozkurt’un yaralanması nedeniyle bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, yaşanan sözlü tartışmanın ardından Emirhan Karaca’nın Nurullah Bozkurt’un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne sebep olduğu belirtildi. İddianamede, Karaca’nın ateş ettikten sonra kaçtığı esnada Yunus Çeken’in birden fazla kez Karaca’nın arkasından ateş ettiği, eyleminin ise öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilmişti. İddianamede, şüpheli Yunus Çeken’in olay yerinde görev yapan bekçi A.A.’nın "dur" ihtarında bulunmasına rağmen ateş ettiği de yer almıştı.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme sanık Emirhan Karaca'yı "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "ruhsatsız silah taşımak" suçundansa 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verirken tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

Sanık Yunus Çeken hakkında ise Emirhan Karaca'ya karşı "kasten yaralama" suçundan haksız fiile karşı 3 ay 22 gün hapis cezası, ayrıca olayda bekçi Ali A.'ya yönelik "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek her iki suçtan hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca sanık Çeken hakkında, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası uygulanmasına karar verildi.