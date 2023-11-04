22 yıl önce milyarderdi şimdi 5 metrekarede çalışıyor. Fabrikasında 130 kişiyi çalıştırıyordu

Ekonomik krizin yaşandığı 2001'de Ankara'daki ayakkabı imalatı fabrikasını kapatmak zorunda kalan Güven Söylemez, şimdilerde Nevşehir'de bulunan 5 metrekarelik atölyesinde mesleğine devam ediyor.

KAYNAK: AA
22 yıl önce milyarderdi şimdi 5 metrekarede çalışıyor. Fabrikasında 130 kişiyi çalıştırıyordu

1973 yılında Ankara'da ayakkabı imalatı - tamiratı işine çırak olarak başlayan Güven Söylemez, kurduğu fabrikasını 2001'deki ekonomik krizde kapatmak zorunda kaldı.

Kentte çeşitli markalar için 130 çalışanıyla ayakkabı imalatı yapan fabrikasını kapatmak zorunda kalan Söylemez, tüm mal varlığını kaybetti.

NEVŞEHİR'DE MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR

Mesleğinden kopmayan Söylemez, uzun yıllar Kayseri'de çalıştıktan sonra 5 yılı aşkın süredir de Nevşehir'de 5 metrekarelik atölyesinde ayakkabı imalatı ve tamiratı yapıyor. Söylemez, insanın yaşamı boyunca çeşitli evrelerden geçebildiğini, hayattan yılmamanın önemli olduğunu belirtti.

Atölyesinde çalışan babasını çocuk yaşlarda gıpta ile izlediğini ifade eden Söylemez, aynı mesleği yürütmek için babasının çırağı olarak iş hayatına başladığını anlattı.

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İnsanların beğenerek giydiği ayakkabıları üretmekten ve tamiratını yapmaktan keyif aldığını dile getiren Söylemez, şunları belirtti:

"1980 yılına kadar babamla beraberdik. Usta olduktan sonra iki tezgahlı imalathanemiz 1990'lı yıllarda fabrikaya dönüştü. Yanımızda 130 kişinin çalıştığı bant sistemli üretime geçmiştik. Biz çeşitli firmaların adına üretim yapıyorduk. 1999 yılından 2001'e kadar olan süreçte birtakım zorluklarla karşılaştık ve bu hale geldik. O yıllar bizim için çok zor geçti. Çok daralma yaşandı. Onun etkisini kaldıramadık, benim yaş grubumdaki arkadaşlarımın çoğu battı."

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"PARA HER ŞEY DEĞİLDİR"

İmalat sektöründe yeni ustaların yetişmemesinden ve gençlerin bu zanaata ilgi göstermemesinden yakınan Söylemez, "Para her şey değildir. Ben en son çırağımı 1997'de usta yaptım. Bir daha da kimseyi görmedim. Sektörümüzde yetişen insan sayısı çok az. Haddinden fazla kalifiye eleman açığı var. İnsanların ayaklarına hizmet ediyorsunuz. İnsanlar bunu giymek zorunda ama bunu yapacak kalifiye eleman olmadığından makineleşme yaygınlaştı." diye konuştu.

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